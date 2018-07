Donaufest Gewinnen Sie eine Donaufestfahne!

Ulm/Neu-Ulm / jon

Die Donaufest-Fahnen sind begehrte Objekte - und werden exklusiv für SWP-Leser verlost. So können Sie gewinnen!

660 Fahnen wehten während des zehntägigen Donaufests an beiden Ufern. Gestaltet wurden die begehrten Sammlerobjekte in diesem Jahr von Ana Petrovic (33 Jahre) aus Kroatien und Bosiljka Zirojevic Lecic (47) aus Serbien. Entsprechend lautet das Motto der handbemalten Kunstwerke „Croatia meets Serbia“. Kulturmanager Ralf Milde hatte darauf geachtet, in Mitleidenschaft gezogene Fahnen wieder in Form zu bringen.

Die SÜDWEST PRESSE vergibt gemeinsam mit dem Ulmer Donaubüro zehn der begehrten Fahnen an unsere Leser. Wie Sie gewinnen können? Einfach eine Mail an leseraktion@swp.de schicken mit dem Betreff „Fahne“. Wir verlosen die Donaufestfahnen unter den Einsendern.