Am Mittwochnachmittag hätte Dieter Lehmann mit dem neuen Vorstand des Generationentreffs seinen Antrittsbesuch bei OB Gunter Czisch gehabt. Eigentlich. Doch der 65-Jährige liegt mit schweren Verletzungen im Krankenhaus, die ihm am Montagabend zugefügt wurden, als er zwei Jugendliche gegen einen massiv und aggressiv auftretenden Betrunkenen in den Ehinger Anlagen schützen wollte. Der hatte ihm einen Faustschlag versetzt, der Lehmann zu Boden s...