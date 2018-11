Versuchte Vergewaltigung Getrunken, um die Erinnerung zu töten

Ulm / Ulrike Schleicher

Der 23-jährige Angeklagte aus Syrien schlief schon als Kind auf der Straße – aus Angst vor den Schlägen des Vaters.

Er habe so lange Alkohol getrunken, bis die Erinnerung im Nichts versank. Erinnerungen an Schläge vom Vater, an Gewalt, die bis zu Stromschlägen an den Füßen reichte. So schilderte der 23-jährige Angeklagte aus Syrien gestern vor dem Ulmer Landgericht Teile seines Lebens.

Es geht um versuchte Vergewaltigung

Am dritten Verhandlungstag drehte es sich in der Hauptsache um die Aussagen des 23-Jährigen, der wegen versuchter Vergewaltigung in zwei Fällen angeklagt ist, ein dritter Fall ist inzwischen eingestellt worden. Die beiden Taten hat der Mann gestanden. Wie berichtet, hatte er Ende April an aufeinanderfolgenden Tagen versucht, zwei Frauen zum Sex zu zwingen. Beide Male geschahen die Taten im Bereich des zentralen Busbahnhofs in Ulm.

Er sei mit vier Brüdern und drei Schwestern in einer syrischen Stadt an der Grenze zum Irak aufgewachsen, erzählte er. Offensichtlich lebte die Familie in ärmlichen Verhältnissen. Sein älterer Bruder habe ihm das Leben zur Hölle gemacht, weil er ihn bei seinen Eltern für Dinge beschuldigt habe, die der Bruder selbst begangen habe. Dafür habe er Schläge kassiert. „So viel, dass ich öfter lieber auf der Straße geschlafen habe.“ Mit 13 Jahren beendete er die Schule und ging fortan arbeiten: im Supermarkt und auf Baustellen, in Damaskus, im Libanon, in Lybien, wo er als 16-Jähriger allein lebte. Von dort aus setzte er 2015 auf einem Schiff nach Lampedusa (italienische Insel) über und kam nach einer Odyssee im Mai 2015 in Deutschland an.

„Mit dem Lohn konnte ich die Miete nicht zahlen“

Als er eine Arbeitserlaubnis erhielt, nahm der 23-Jährige verschiedene Jobs an. Lange ging es nie – einmal sei er krank geworden, ein anderes Mal habe man ihm Vollzeit versprochen, es aber nicht eingehalten: „Mit dem Lohn konnte ich die Miete nicht zahlen.“ Er habe relativ schnell begonnen, viel zu trinken und auch Gras zu rauchen – „auch, wenn man am nächsten Morgen erkennt, dass das Leben eine Lüge ist“, sagte er. Dann verlor er seine Wohnung, übernachtete bei Freunden und auf der Straße. In diese Zeit fielen auch die beiden Taten.

Am 10. Mai dieses Jahres wurde der 23-Jährige verhaftet. Damals hatte er eine Woche zuvor bei Legoland einen Job und eine Unterkunft bekommen. Der Prozess wird am 3. Dezember fortgesetzt.

