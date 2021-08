Am 15. Februar hat Dr. Ulrike Bopp-Haas die Leitung des Gesundheitsamt im Landratsamt Alb-Donau-Kreis übernommen. Ihr Auftrag war befristet bis August, nun die Entscheidung: Sie bleibt. Es ist das Ende unruhiger Zeiten in einer schwierigen Phase. Nachdem mitten in der Pandemie, im Sommer 2020, D...