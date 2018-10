Schönheit Gestochen scharfe Formen

Die Stylistin Gabriele Gruber-Stark hat sich mit ihrem Salon in Ulm auf Permanent Make up spezialisiert. © Foto: Lars Schwerdtfeger

Ulm / Carolin Stüwe

Männer! Schaut nicht mehr auf eure Smartphones, wenn ihr in der Stadt unterwegs seid. Schaut auf die Frauen. Denn deren Gesichter haben eine ganz neue Ausstrahlung bekommen – dank gestochen scharf gezogener Augenbrauen. Sie sind breit und meist eckig im Bereich der Nasenwurzel. Diesen Trend haben Models vorgegeben. Zum einen werden die Augenbrauen mit dem Stift täglich selbst „gemalt“ oder sind Permanent Make up.

Wobei hierbei meist die natürliche Variante überwiegt. Wie dieses Make up entsteht, hat uns Stylistin Gabriele Gruber-Stark gezeigt. Die 55-Jährige betreibt den Schönheitssalon „Perfect Face“ in der Frauenstraße, bildet Stylistinnen aus, und hat sich seit 17 Jahren ausschließlich auf Permanent Make up spezialisiert. Sie war früher als Arzthelferin tätig und arbeitet heute mit Ärzten, Friseurinnen und Kosmetikerinnen zusammen. „Meine Arbeit wird nie langweilig, denn jedes Gesicht ist anders.“

Methode Das Wichtigste zuerst: Die Kundin wird kostenlos und unverbindlich beraten. Gabriele Gruber-Stark geht auf Wünsche ein, „aber wenn es nicht zum Typ passt, lehne ich beispielsweise zu breite und zu dunkle Balken ab“. Bei der Farbwahl rät die Expertin erst mal zu einer Nuance heller, nacharbeiten kann man immer noch. Dann kann’s losgehen: Die Augenbraue wird desinfiziert und die Haut mit einer Flüssigkeit leicht betäubt. „Eigentlich wäre die Betäubung nicht nötig, der leichte Schmerz beim Pigmentieren entspricht etwa dem beim Augenbrauenzupfen“, sagt Gabriele Gruber-Stark. Denn die Nadel geht längst nicht so tief unter die Haut wie bei einem Tattoo. Dann wird die besprochene Form der Augenbraue vorgezeichnet und schließlich mit der feinen Nadel pigmentiert. Und zwar so, dass die eigenen Brauen weitgehend integriert werden. Diese erste Sitzung dauert eine bis anderthalb Stunden. Sollte die Haut leicht gerötet sein, wird Make up aufgetragen, und die Kundin kann gleich wieder unter Menschen gehen.

Nachhaltigkeit Weil ein „gewisser Prozentsatz“ der eingebrachten Farbe wieder ausfällt aufgrund der geringeren Stichtiefe, folgt nach etwa 14 Tagen eine zweite Sitzung oder bei Bedarf auch eine dritte. Bei dieser Nacharbeit erreicht die Augenbraue dann die gewünschte Intensität. Was außerhalb der pigmentierten Form an eigenen Härchen nachwächst, muss regelmäßig gezupft werden. Und wie lange hält das Permanent Make up? Zwei bis fünf Jahre. Es komme auf die Haut der Kundin an, jedoch gebe es keine grundsätzlichen Zusammenhänge, ob diese Haut jung oder alt, hell oder dunkel ist.

Pfusch Permanent Make up kann auch im wahrsten Sinne des Wortes schief gehen. Man sollte sich nur in erfahrene Hände begeben und einen Bogen um Billiganbieter machen. Eine professionelle komplette Behandlung – die ganze Braue, nicht nur Lücken auffüllen – sollte je nach Aufwand zwischen 300 und 600 Euro kosten. Eine Härchenzeichnung sei aufwendiger und deshalb meist teurer als eine Vollschattierung. „Und Hände weg, wenn man schon vor der Behandlung etwas anzahlen soll“, warnt Gabriele Gruber-Stark. Man sollte nur einen sauberen Schönheitssalon betreten und sich nicht „im Wohnzimmer“ unter die Nadel legen. Denn jeder könne sich solch ein Gerät besorgen. Die Methode „Micro-Blading“ lehnt sie strikt ab: Dabei wird die Haut mit dem Skalpell geritzt und Farbe eingewischt. Auf diese Weise könne man zwar einzelne Härchen imitieren, aber die Methode halte nicht lange und die Augenbrauen verblassen fleckig.

Korrektur Die Stylistin hilft jederzeit Patientinnen, denen aufgrund einer Chemotherapie auch die Augenbrauen-Haare ausgegangen sind. Da die Haut dann meist sehr hell ist, werden die Augenbrauen entsprechend zart pigmentiert. Oder: Eine 16-jährige Schülerin hatte sich die Augenbrauen komplett abrasiert und sie waren nicht mehr nachgewachsen. „Das passiert immer wieder.“ Selbst Männer lassen sich die Braue pigmentieren, wenn dort aufgrund einer Platzwundennarbe keine Härchen mehr kommen oder aus anderen Gründen die Form nicht perfekt ist.