Nachtkritik Gewaltige „Krönung Richards III.“ am Theater Ulm

Ulm / Magdi Aboul-Kheir

Ein Ereignis: Der künftige Schauspieldirektor Jasper Brandis inszeniert am Theater Ulm Hans Henny Jahnns „Die Krönung Richards III.“

Der Mensch ist ein Ungetüm, und dieser Text darüber ist es auch: Am Donnerstagabend feierte Hans Henny Jahnns „Die Krönung Richards III.“ am Theater Ulm Premiere. Gern wird diese expressionistische Wortflut über die Gewalttätigkeit und die Abgründe, die Widersprüche und die Not der Kreatur Mensch als „unspielbar“ bezeichnet, aber was soll das heißen?

Natürlich kann man das spielen, vor allem wenn man den Brocken wie Jasper Brandis, der künftige Schauspieldirektor, inszeniert: als gnadenloses, heftiges Sprach-Drama mit sehr hübschen, aber eben nicht zu vielen Brüchen; und das Ganze auf einer durchdachten Bühne, die Jahnns Lieblings-Instrument, die Orgel, gleichermaßen als Bild und Raum und Projektionsfläche nutzt. Das ganze Ensemble überzeugt mit Intensität und Präzision, aber im Zentrum steht ein überwältigend guter Fabian Gröver, der als Richard wahrlich alles zeigt. Lang anhaltender Applaus um 23.20 Uhr für den größten Schauspiel-Abend im Großen Haus seit langem.