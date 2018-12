Andenken Geschenke mit Ulmer Flair

Ulm / Carolin Stüwe

Grüße aus Ulm hat in der Krippengasse 74 auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt Tüftler und Hobbyschreiner Manfred Preissler in seine Küchenschneidebretter buchstäblich eingebaut. Als „Intarsien“, also Einlegearbeiten, sieht man im hellen Brett etwa aus dunklem Holz die Silhouette des Münsters mit einem Herz darüber, die Stadtsilhouette vom Neu-Ulmer Donauufer aus, eine Ulmer Schachtel, den Spatz mit dem Strohhalm im Schnabel oder sogar das Logo des SSV Ulm 1846 – „mit offizieller Genehmigung des Vereins“, versichert Preissler.

Das Schneidebrett selbst ist nicht nur wie üblich ein Stück aus einem längs geschnittenen Brett. Sondern es wird aus kleinen Klötzchen zusammengesetzt, die als Stirnholz, auch Hirnholz genannt, quer zur Faser gesägt wurden, so dass man die Jahrringe sieht. Diese Holzseite sei die strapazierfähigste und härteste und deshalb für Schneidebretter gut geeignet. „Und die Produktion ist sehr aufwändig, denn die einzigartigen Muster entstehen durch geschicktes Anordnen der Klötzchen“, erklärt der 68-Jährige seine Preisspanne von 59 bis 199 Euro.

Er stellt die Schneidebretter alle in seiner Werkstatt in Jungingen aus heimischem Holz wie Eiche, Esche, Kirsche, Nussbaum und Zwetschge her. „Sie sind also zu hundert Prozent Heimat.“ Eine Weihnachtsmarktbesucherin war überzeugt und kaufte ein großes Schneidebrett „als Geschenk für gute Freunde“.

Damit diese und andere lange etwas haben von dem Geschenk, sollte man Bretter grundsätzlich mit einem Gemisch aus grobem Brezelsalz und Zitronensaft reinigen. Preissler: „Aber immer von beiden Seiten schrubben und mit Wasser abspülen und vor allem das Brett zum Trocknen senkrecht aufstellen, damit es sich nicht verzieht.“

Fischerviertel Warum rutschen die Tassen auf dem schiefen Regal nicht herunter? Weil sie auf einem doppelten Regalbrett in zwei Zentimeter tiefen Löchern stehen. Das Regal muss schief sein, denn auf den Tassen im Laden „Kreativmühle“, gegenüber vom „Schiefen Haus“ im Fischerviertel, ist genau dieses schiefe Haus abgebildet. Das Bild aus dem Jahr 1844 stammt aus dem Ulmer Museum und durfte exklusiv auf die Porzellantassen gedruckt werden.

„Wir repräsentieren das Fischerviertel an dieser Stelle“, sagt Alexander Tron. Er betreibt in Illertissen ein Unternehmen für Lichtwerbung und hat als gebürtiger und überzeugter Ulmer das Haus Schwörhausgasse 1/1 gekauft und den ehemaligen Antiquitätenladen mit renovieren lassen. Der Name „Kreativmühle“ soll daran erinnern, dass an der Stelle in der Schwörhausgasse einst die Schapfenmühle stand, die 1983 abbrannte und heute ihren Sitz im Junginger Gewerbegebiet hat.

Seit April führt Alexander Trons Frau Magdalena als studierte Betriebswirtin das Geschäft für Souvenirs und Geschenke. „Touristen wollen was Schönes, keinen Kitsch“, sagt sie. Deshalb schauen Trons im Internet nach kleinen Manufakturen, besuchen diese und bestellen bei den Künstlern meist Unikate.

Das Münster auf dem Kleid

Für die Advents- und Weihnachtszeit sehen Engel, Ballerinas und Glasherzen sehr schön aus als Fensterschmuck. Die großen schlanken Engel aus Ton mit der Silhouette des Ulmer Münsters auf dem langen Kleid indes müssen auf dem Boden stehen. Aus Keramik ist wiederum der Baumschmuck für Weihnachten wie Schneekristall, Schneemann und Schaukelpferd.

Übrigens kann man in der Kreativmühle das ganze Jahr über auch Kinderspielzeug finden. Robuste Traktoren, Autos und Flugzeuge aus rohem Holz, die man so lassen, ölen oder anmalen kann. Weiter gibt es Stofftiere und individuell angezogene Stoffpuppen. Eher nichts für Kinder sind die Liköre aus Tett­nang mit der Aufschrift „Grüße aus Ulm“.