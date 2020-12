Die IHK plädiert dafür, dass Abholsysteme im Lockdown – Stichwort „Click und Collect“ – in Baden-Württemberg wie in anderen Bundesländern erlaubt sind. Die Landesregierung müsste dazu das Verbot vom 16. Dezember aufheben. In Ulm geht auch Rasmus Schöll von der Buchhandlung Aegis, w...