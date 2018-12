Gericht Verfahren eingestellt: Gerangel, aber kein sexueller Übergriff

Ulm / cmy

Das Ulmer Amtsgericht hat ein Verfahren gegen einen 28-Jährigen eingestellt. Ihm wurde sexuelle Belästigung und Körperverletzung vorgeschlagen.

Wo genau verläuft die Trennlinie zwischen streitlustigem Geschubse und sexuell motiviertem Gegrabsche? Um diese Frage ging es am Dienstag zweieinhalb Stunden lang vor dem Ulmer Amtsgericht. Die Wahrheitsfindung war gar nicht so leicht. Wegen sexueller Belästigung und vorsätzlicher Körperverletzung angeklagt: ein 28-Jähriger, der in der Nacht des 4. August 2018 vor der Ulmer Disco Myer’s mit einer jungen Frau (22) aneinandergeraten war.

Frauen beleidigt

Fest steht, dass alle Beteiligten mehr oder minder stark alkoholisiert waren. Die junge Frau, bei der die Polizei später 1,4 Promille Blutalkohol ermittelte, war gegen 3 Uhr nachts mit drei Kumpels aus dem Club gekommen, einer von ihnen war so betrunken, dass er kaum mehr laufen konnte. Für ihn wollte die 22-Jährige ein Taxi organisieren, das ihn nach Hause bringt. Auf einem Sitzrondell beim Taxistand am Lautenberg unmittelbar neben der Disco saß zu diesem Zeitpunkt auch der am Dienstag Angeklagte, zur Tatzeit mit rund 0,75 Promille ebenfalls nicht mehr ganz nüchtern.

Dass er die Frau grundlos unflätig anmachte, ist unstrittig. Auch wenn die Zeugenaussagen über die Dimension der verbalsexualisierten Gewalt differierten. „Schmeißt sie doch in den Kofferraum“, behauptete der 28-Jährige selbst gesagt zu machen. Denn die Taxifahrerin habe sich geweigert, die Betrunkenen mitzunehmen. „Er hat sich anzüglich über meinen Hintern geäußert, mich ‚Bitch’ genannt und die ganze Zeit gegrinst“, erinnerte sich dagegen die junge Frau. Während einer ihrer damaligen Begleiter sogar die Sätze „Was gehst du ausgerechnet mit diesem Typen. Komm, ich zeig’ dir, wie man richtig f...“ gehört haben will.

Gerangel oder Gegrabsche?

Fest steht ebenfalls, dass sich die 22-jährige Bürokauffrau keine wie auch immer gearteten Beleidigungen gefallen lassen wollte. „Dafür bin ich zu selbstbewusst“, sagte sie vor Gericht. Beziehungsweise: „Wenn ich gehänselt werde, gehe ich schnell in die Luft.“ So kam es, dass die Situation sich hochschaukelte. Lief sie auf ihn zu und schubste ihn zuerst? Wehrte er sich lediglich, noch immer sitzend, indem er seine Hände zur Verteidigung gegen sie ausstreckte. Oder griff der Rüpel die Frau an und berührte im Laufe der Auseinandersetzung absichtlich ihre Brüste?

Licht ins Dunkel brachte die minutiöse Befragung der drei unmittelbar Beteiligten nicht. Dass das Gericht schließlich den Vorwurf eines sexuellen Übergriffs fallen ließ, war wohl im wesentlichen folgender Aussage der jungen Frau geschuldet: „Ich habe sein Schubsen als nicht so relevant gesehen, physisch ist mir nichts passiert.“

Zwei Faustschläge

Physisch passiert war dann aber doch noch was. Als sich der Begleiter der 22-Jährigen zwischen die beiden stellte, um den Streit zu schlichten und die aufgebrachte Frau zurückzuhalten, kassierte er vom 28-Jährigen zwei Schläge: einer traf ihn am Hals, der andere am linken Kiefer. Von Verletzungen zu sprechen, wäre allerdings übertrieben. „Ich hatte danach so ein Gefühl, als ob ich schief gelegen hätte“, sagte der Zeuge dem Richter, der spätestens an diesem Punkt zum Fazit kam: alles nicht schön. Aber für eine Verurteilung dürfte das nicht reichen.

Staatsanwaltschaft und Verteidigung willigten dann auch sogleich in seinen Vorschlag ein, das Verfahren einzustellen. Der Angeklagte muss 250 Euro an die Vereinigung „Ärzte ohne Grenzen zahlen“. Für ihn ist die Sache damit ausgestanden.

Für die 22-Jährige, die sich selbst als fleißige Partygängerin bezeichnete, wohl nicht. „Seit diesem Vorfall fühle ich mich unwohl, wenn ich spät abends unterwegs bin.“

Das könnte dich auch interessieren: