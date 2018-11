Wirtschaft Gerd Stiefel weiter als Vorsitzender

Neu-Ulm / kö

Bei der Auftaktsitzung der IHK-Regionalversammlung Neu-Ulm als Gremium der IHK Schwaben wurde Gerd Stiefel vom Hydraulik-Spezialisten Stiefel in Burlafingen als Vorsitzender für fünf Jahre wiedergewählt. Bernd Mack (Autohaus Mack, Senden) soll Vizepräsident in Augsburg werden und löst in dieser Funktion Werner Knittel ab.

Weiter im Vorstand: Kurt Alexander Motz (Baufirma Motz), Silvia Meinl (Hotel Meinl), Silvia Lauer vom gleichnamigen Systemhaus, Peter Schorr (Inhofer), Eva Maria Treu (Firma Rudi Treu) und Thomas Zenzinger (Blech und Technik). Stiefel, auch Vorsitzender des Clubs der Industrie, will nun Weichen für die regionale Wirtschaft stellen: „Mit den Mitgliedern der Regionalversammlung werde ich Themen wie berufliche Bildung, Technologie und Infrastruktur vorantreiben.“

Die Regionalversammlung kann auch zusätzliche Unternehmer ohne Wahl hinzuziehen, auf diese Weise wurde Herwig Hoffmann vom Modehaus Hoffmann in Illertissen kooptiert.