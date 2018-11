Reggae Gentleman in Neu-Ulm: Die Nacht explodiert

Neu-Ulm / Udo Eberl

Gentleman ist aus dem Liveparty-Betrieb nicht wegzudenken und beim Konzert in Neu-Ulm ließ er die Nacht explodieren.

Die aktuelle „The Selection“-Tour ist für Gentle­man sehr bewusst eine Konzertreise, bei der mal wieder in etwas kleinere Hallen Ausgesuchtes zu Gehör gebracht wird. So auch in Neu-Ulm bei der Feuertaufe des „Oxx Klub“. Im Kleinformat wurde die Ratiopharm-Arena, die bei schwächerem Besuch etwas trostlos wirken konnte, für die knapp 2000 Besucher zu einem richtig amtlichen Konzertort. Ob soundtechnisch noch mehr herauszuholen ist, werden künftig andere Bands und Künstler aufzeigen.

Bei Gentleman pegelte sich das im Verlauf des mehr als zweistündigen Auftritts zumindest ganz gut ein. Wie auch der Konzertabend als etwas brauchte, bis wirklich Fahrt aufnahm. Zunächst legte die neunköpfige Evolution-Crew los, die Background-Sängerinnen – Tamika ist die Frau des Stars – brachten das Publikum so langsam auf Betriebstemperatur, die Bläser solierten munter mit jazziger Note aus ihren knackigen Riffs heraus.

Ein Reggae-Held zum Anfassen

Dann Gentleman, bürgerlich Tilmann Otto, mit mächtig viel Offensivdrang und Flow in der Stimme und den Hüften. Von Beginn an suchte der 43-Jährige die Nähe der Fans, sang direkt am Bühnengraben, reichte Hände und klatschte ab. Ein Reggae-Held zum Anfassen im wörtlichsten Sinn, der „Evolution“-Express tuckerte aber zunächst eher durch Songs wie „Warn Dem“ oder „Uprising“.

Während Gentleman in der ersten halben Stunde gefühlt zwei Liter Wasser getrunken hatte, war das Stimmungsbarometer noch nicht im roten Bereich angekommen. Aber mit seinen bewährten Homies hatte der Reggae-Chef ja noch einige Joker im Köcher.

Klar, Martin Jondo, der während seiner Auftrittspausen schon mal im Publikum tanzte, zeigte einmal mehr sein ganzes Stimmvermögen und ließ den „Rainbow Warrior“ zum vielfarbigen Krieger werden. Der Chef selbst legte mit „Intoxication“ stark nach, hatte zudem auch politisch eine klare Ansage und warnte am Beispiel der AfD explizit davor, dass zumindest die Gefahr bestehe, dass sich in diesem Land Entwicklungen wiederholen können. „Die schweigende Mehrheit muss endlich mal die Fresse aufmachen!“, forderte er. Auch für schnelle Hilfe und gute Taten hatte er einen Tipp parat, war er in Äthiopien doch beim Bau eines Trinkwasserbrunnens dabei. Der habe nur 13.000 Euro gekostet und doch so viel verändert. „Es kann so einfach sein!“

Goldkehlchen Chris Martin

Spätestens nach einer Stunde flockte das richtig. Daddy Rings forderte nicht nur die Legalisierung von Rauchkraut, er wusste auch genau, was „In the Streets“ abgeht, und befeuerte die Bühnensause. Starke Arrangements, gut gesetzte Bläserkanten, zum Reggae- und Dancehall-Gleich­maß gesellten sich auch harte Gitarrenriffs. Tendenz: „To The Top.“ Und mit Chris Martin trumpfte ja noch ein wirkliches Goldkehlchen auf. Da wurde der Soul etwas stärker beigemischt.

Längst reagierte das Publikum auf jedes „Ulm“, da war „Motivation“ nur noch als Song zwingend. Die Fans waren sowieso richtig gut am Start und fühlten sich von Gentleman auch in „Leave Us Alone“ nicht alleingelassen.

Tilman Otto hatte in den Zugaben ja noch ein Extra parat. „Ich mache gerade ein Album auf Deutsch, auch wenn ich noch nicht weiß, ob ich es veröffentlichen werde.“ Im Stück mit dem Arbeitstitel „Möbelsong“ waren dann Zeilen wie „Die Nacht ist explodiert, aber ich hab‘s überlebt“ zu hören. Die Fans zogen mit, feierten auch diese deutlich ausbaubare Seite, bevor es Live-Mixtape-Atmosphäre pur gab. Große Reggae-Hits im Schnelldurchlauf, Gentleman dazu singspazierend und parlierend im Publikum. Einfach „Superior“. Ach ja: Der „Redemption Song“ durfte nicht fehlen und wirkte erstklassig-ehrfürchtig gespielt am Ende tief.

Das könnte dich auch interessieren: