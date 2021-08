Der Generationentreff hat einen neuen Vorsitzenden: Dieter Lehmann wurde von den Mitgliedern in der Donauhalle mit großer Mehrheit gewählt. Überhaupt steht ein Umbruch an, denn 11 der 17 Vorstandsmitglieder traten nicht mehr an. Allen voran Johannes Stolz, elf Jahre lang Vorsitzender des Vereins.

Lehmann leitete viele Jahre bei der Stadt Ulm den Bereich Sozialplanung und bürgerschaftliches Engagement, war zuletzt als Amtsleiter für Familie u...