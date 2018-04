Öffenticher Dienst Gemischte Gefühle

Ulm/Neu-Ulm / swp

Zufrieden – das ist Susanne Bosch-Osswald, Gewerkschaftsmitglied und Erzieherin in einer Kita in der Ulmer Innenstadt, mit dem Abschluss des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst. Gleichwohl, sagt sie, müsse man sich die Abschlüsse der Berufsgruppen im Einzelnen anschauen. Sie gehört mit zur Gruppe der Sozial- und Erziehungsberufe – „im Moment sieht es für uns gut aus“. Zumal in den beiden ersten Verhandlungsrunden alles darauf hingedeutet habe, „als werde uns etwas weggenommen“, sagt sie.

Das soll nun anders kommen. Für die Sozial- und Erziehungsberufe soll der Lohn in drei Stufen im Zeitraum von 2018 bis 2020 um rund sieben Prozent steigen. Bei Auszubildenden zeichnet sich ebenfalls eine Steigerung ab bei Lohn und Urlaub – um 50 Euro mehr Bruttolohn und einen Tag mehr Urlaub (insgesamt 30 Tage). Mit der Laufzeit des Vertrags über 30 Monate ist Bosch-Osswald ebenfalls zufrieden. „Das bedeutet auch: 30 Monate Ruhe.“ Denn grundsätzlich „macht man Streiks nicht gern“, schließlich „arbeiten wir mit Eltern fast fünf Jahre zusammen“, schildert sie. Streik bringe Erzieherinnen mitunter in Konflikte, da Eltern sich dann selbst um die Betreuung der Kinder kümmern müssen. Der jüngste Arbeitskampf war in der Summe ein Stadtspaziergang mit Kindern und einen Tag Warnstreik. Bosch-Osswald: „Das war recht entspannt.“

Aus allen Socken gekippt ist Martin Bendel, als er vom Tarifabschluss gehört hat. „Das ist ein ordentlicher Schluck aus der Pulle“, sagte der Ulmer Finanzbürgermeister gestern auf Anfrage. Gemischte Gefühle würden ihn angesichts des für die Beschäftigten guten Ergebnisses beschleichen: Einerseits freut sich Bendel, dass der Öffentliche Dienst am Aufschwung partizipiert; andererseits hat er den kommunalen Haushalt im Auge – und damit Lohnmehrkosten in Höhe von 7 Millionen Euro auf die Laufzeit von 30 Monaten, die auf die Stadt zukommen. Klar, die Steuereinnahmen sprudelten momentan, „das war auch das Argument von Verdi“; ob dieser Tarifabschluss auch dann verkraftbar sei, wenn die Einnahmen abflauten, wagt Bendel zu bezweifeln. Für den Haushalt 2018 habe die Stadt mit 1,8 Millionen Euro Mehrausgaben gerechnet, unter dem Strich seien es jetzt aber 2,8 Millionen Euro. „Jeden Euro müssen wir uns aus den Rippen schwitzen.“

„Streiks haben etwas bewirkt“

„Ich freue mich dass es 7,5 Prozent geworden sind“, sagt Rudolf Preiss, der als Schlosser bei der Stadt arbeitet. „Aber die wahre Bedeutung dieses Tarifabschlusses hängt von den sonstigen Änderungen ab.“ Denn es bestehe immer die Möglichkeit, dass Zulagen oder andere Boni gestrichen werden. Er ist der Meinung, dass die Streiks eine zentrale Rolle gespielt haben, um dieses erfreuliches Ergebnisse zu erzielen.

Auch Landschaftsgärtner Thomas Völck äußert sich erfreut: „Das, was ich bis jetzt von den Abschlüssen gehört habe, klingt gut.“ Er ist aber auch der Meinung, dass die Arbeit für jeden einzelnen mehr wird und die Inflation den Lohnerhöhungen entgegen wirkt. Insgesamt ist er aber froh, dass bei der Verhandlungen ein Kompromiss gefunden werden konnte.

Dimitri Müller, Aufsicht beim Recyclinghof am Eselsberg, ist zurückgehaltener. Er sagt: „Erst mal abwarten und schauen, was dabei für jeden einzelnen herausspringt.“

Die Stadt Neu-Ulm hat ebenso wie Ulm bereits Lohnerhöhungen in den laufenden Haushalt eingerechnet. Wie Anton Bullinger sagt, sei die Stadt von einer Tariferhöhung für den Öffentlichen Dienst von 2,5 Prozent ausgegangen. Das entspreche bei den Personalausgaben für die Tarifbeschäftigten, die sich auf etwas mehr als 30 Millionen summieren, einem Betrag von rund 732 200 Euro, so Bullinger, der zuständig ist für das Personal. Die Tarifeinigung schlägt bei der Stadt Neu-Ulm mit 770 000 Euro durch. „Den Mehrbedarf von 46 400 Euro können wir aber im Rahmen der Deckungsreserve Personal auffangen. Das ist kein Problem.“