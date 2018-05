Ausstellung Gemeinsame Sache von Museum und Kunsthalle

Ulm / Lena Grundhuber

Das Museum Ulm und die Kunsthalle Weishaupt verbünden sich, um eine große Frage mit einer fast ebenso großen Schau zu beantworten: „Warum Kunst?“

Es ist eine Frage, an der man eigentlich nur scheitern kann. „Warum Kunst?“ Ja mei, weil es halt seit etwa 40­.000 Jahren zum Mensch-Sein dazugehört, ist man versucht zu sagen. Und hat sich damit unversehens schon in die Debatte hinein katapultiert, beziehungsweise in die erste Etage der Kunsthalle Weishaupt. Dort nämlich steht das Objekt aus der Eiszeit, das auch den Beginn der Kunst-Zeit markiert: der Löwenmensch. Er gab den Anstoß für die aktuelle Ausstellung im Museum Ulm und in der Kunsthalle und muss folglich wenigstens als Replik mit von der Partie sein, wenn es um die Klärung der Frage geht: „Warum Kunst?“

„Die Idee entstand aus den Gesprächen über die Bedeutung des Löwenmenschen und die Ernennung der Alb-Höhlen zum Unesco-Weltkulturerbe“, sagt Stefanie Dathe, Direktorin des Museums Ulm. Wieso wendet jemand geschätzte 400 Stunden seiner begrenzten Lebenszeit auf, um ein Fabelwesen zu schnitzen? Wozu machen wir uns Bilder von der Welt und dem, was darüber und darunter noch so alles liegen mag? Große Fragen, große Ausstellung: Die Schau hat sich den Begriff Mammutprojekt jedenfalls redlich verdient, und das nicht nur, weil die älteste Tier-Mensch-Darstellung der Welt aus dem Zahn jenes Tieres geschnitzt ist.

Gemeinsame Sache

Los geht’s, aber eben nicht im Museum, sondern in der Kunsthalle. Die große „Warum Kunst?“-­Aufschrift auf dem Steg zwischen den Ausstellungshäusern zeigt es von weitem an: Die beiden machen mal ernsthaft gemeinsame Sache. 200 Werke von 100 Künstlern auf 2000 Quadratmetern verteilen sich über die Gebäude, Alte Kunst aus dem Museum findet sich in der modernen Weishaupt-Architektur, dafür haben Weishaupts zum Beispiel einen Lucio Fontana hinüber geschickt. Eine ganze Menge Stoff ist das, schon die flotte Presseführung dauerte gute zwei Stunden.

Eine Antwort wird man selbstverständlich trotzdem nicht finden in dieser Schau, die eher den Charakter einer Biennale als den einer gewöhnlichen Themenausstellung hat. Nicht zuletzt handelt es sich hier um eine Leistungsschau dessen, was die eigenen Sammlungen, ergänzt durch Leihgaben auch aus der Region, so alles zu bieten haben – einen Überfluss, der zuweilen den roten Faden unter sich begräbt.

Der kultische Zweck des Löwenmenschen steht nur zu vermuten, doch generell lässt sich laut Stefanie Dathe sagen: „Die meiste Kunst, die wir auf der Welt haben, ist religiös motiviert.“ Die erste Antwort auf die Frage „Warum Kunst?“ heißt: Weil sie kultische Funktionen übernimmt, weil sie dem Ritus dient. Begleitet vom Sound aus Bill Violas „Isoldes’ Ascension“ passiert der Besucher Figuren aus Afrika oder Peru und sonst nie zu sehende sakrale Kunst aus dem Museum, mythologische Motive aus dem 18. Jahrhundert sowie schiitische Märtyrer mit weiblichem Antlitz (Shoja Azari). Neben Kunst der australischen Aborigines entdeckt man die wilden Werke des Memmingers Josef Madlener, dessen spätsymbolistischem Kosmos Tolkien laut der Museumschefin seinen Gandalf entlieh.

Das Prinzip der Gegenüberstellung unterschiedlicher Epochen, Kulturen und Stile regiert durch, was inspirierend, erhellend und verlockend, aber auch irritierend sein kann. So führt eine Tür in den weißen Behördengang und damit zum „Integrationswerk“ von Konstantin Felker, einer Auftragsarbeit zum Thema Migration, die sich nur mit viel gutem Willen („weil Kunst Grenzen überwindet“) in den Kontext einfügen lässt.

Weiter oben geht es um die nächste Funktion der Kunst: die Aneignung der Wirklichkeit und die Auseinandersetzung mit der Gesellschaft, vom repräsentativen Porträt bis zur zeitgenössischen Reflexion auf dasselbe (Mary A. Waters), von japanischem Holzschnitt zu impressionistischer Landschaft. Konsum und Reichtum werden mit Andy Warhol oder Alicija Kwade durchdiskutiert. Wieso neben Sylvie Fleurys silbernen Schuhen ein ebenso angeberischer alter Goldpokal prangt, ist glasklar – was aber die Zunfttafel der Schlosser zwischen Robert Longos Pistolenläufen, Warhols „Electric Chair“ und Simon Wachsmuths Leichenkarren zu suchen hat? Dazu lohnt ein zweiter Gedanke.

Das Museum Ulm drüben befasst sich schließlich mit Wahrnehmung und Sinneserfahrung, mit der Befragung des Ichs und der Hinterfragung der Kunst selbst. Es ist nur logisch und erwünscht, nun eigene Fragen anzuschließen. Hat so ein Gerhard Richter nicht auch repräsentative Funktion? Und erzählt Anish Kapoors Blau nicht genauso viel über Transzendenz wie eine Madonna? Was überhaupt zeigt diese Ausstellung? Nicht zuletzt, dass sie auch ganz anders aussehen könnte.