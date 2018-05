Partnerstädte Gemeinsame Freizeit für Jugendliche

Neu-Ulm / swp

Die Partnerstädte Neu-Ulm und Meiningen bieten im Rahmen ihrer Jugendbegegnungen in den Sommerferien eine Jugendfreizeit an. Teilnehmen können Jugendliche aus beiden Städten im Alter zwischen 13 und 17 Jahren. Die Jugendfreizeit findet vom 29. Juli bis 4. August in Hartenstein in Franken statt, teilt die Stadtverwaltung mit. Auf dem Programm stehen verschiedene Aktivitäten und Exkursionen wie ein Besuch im Kletterwald, ein Ausflug in eine Höhle mit Abenteuerführung, ein Besuch im Rittermuseum und im Erlebnisbad, ein Tag im Freizeitpark sowie viele weitere Sport- und Freizeitangebote. Daneben bleibe für die Jugendlichen natürlich auch ausreichend Zeit, um neue Kontakte zu knüpfen.

Die Teilnahmegebühr für die Freizeit beträgt 150 Euro. Im Preis enthalten sind die An- und Abreise, Unterkunft und Verpflegung sowie das Ausflugsprogramm. Anmeldungen sind bis zum 23. Mai möglich bei Manfred Gombert unter Tel. (07307) 224 23 oder Heinz Huslig von der Jugendpflege der Stadt Neu-Ulm, Tel. (0731) 70 50-22 50, E-Mail h.huslig@neu-ulm.de.