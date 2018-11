Soziales Gemeinsam gegen Vorurteile

Ulm / kst

Wenn Michael Diederich erzählt, dass er bald Vater wird, dann erntet er oft ungläubige Blicke. Auch er könne manchmal sein Glück nicht glauben, schließlich ist der 43-Jährige seit seiner Kindheit HIV-positiv. Der Grund für die Infektion: eine verunreinigte Blutkonserve. Rückhalt erfuhr der Ulmer in dieser schweren Zeit unter anderem durch die Aids-Hilfe. Heute ist er selbst im Vorstand des Vereins, der seit 31 Jahren Menschen mit HIV und Aids berät und betreut. „Wir wollen Ängste nehmen – bei den Betroffenen selbst, aber auch in deren Umfeld“, so Diederich. Und die Angst, die sitze bei vielen tief. Schuld daran sei meist eine fehlende Aufklärung. So ergab eine Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Nur 10 Prozent der Bevölkerung wissen, dass HIV unter Therapie nicht mehr übertragbar ist.

Entscheidend ist laut Dr. Georg Härter eine gute Präventionsarbeit. Der Ulmer Arzt ist auf HIV-Infektionen spezialisiert, 250 Patienten sind momentan in seiner Behandlung. „Die Bereitschaft zum frühen Testen muss gefördert, die Hemmschwelle gesenkt werden“, sagt er.

„Streich die Vorurteile!“, so lautet das Motto des morgigen Welt-Aids-Tages. Die Aids-Hilfe Ulm ist engagiert dabei – mit Infoständen, Mitmach-Parcours und einem Poetry Slam.