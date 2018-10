Arbeitswelt Gemeinsam gegen den Pflegenotstand

Ulm / Christoph Mayer

Seit zehn Jahren arbeitet Carolyn Thomas in der Pflege. Ob sie in dieser Branche auch noch in zehn Jahren ihre Brötchen verdienen wird? Da hat die 33-Jährige Zweifel, obwohl die examinierte Krankenschwester mit ihrer aktuellen beruflichen Situation – sie ist in der ambulanten Intensivpflege tätig und betreut schwerstkranke Patienten – mehr als zufrieden ist. Gleichwohl beschreibt sie den Zustand ihrer Zunft als „kurz vor der Depression. Viele wollen nur noch raus. Und auch ich denke mir: Wir können nicht auf die Politik warten. Wir müssen selber etwas tun, bevor es zu spät ist.“

Mit der Gründung einer „Selbsthilfegruppe für beruflich Pflegende“ in Ulm (siehe Infokasten) will Carolyn Thomas einen ersten Schritt tun. Dort soll es allerdings nicht darum gehen, Trübsal zu blasen. „Ziel ist, unser Selbstbewusstsein stärken.“ Fachleute für Arbeitssicherheit und Juristen will Thomas einladen – denn viele Pflegekräfte wüssten nicht um ihre Rechte, etwa was Überstunden betrifft. Auch um Gehaltsverhandlungen, Burnout-Vorbeugung, Gefährdungsanzeigen und den Umgang mit Kollegen im Team soll es bei den monatlichen Treffen gehen.

Thomas weiß, wovon sie redet. Sie hat viele Stationen durchlaufen, nach ihrer Ausbildung an der Akademie in Wiblingen, im Krankenhaus, in Altenheimen und in der palliativen Versorgung ambulant gearbeitet. Zwei Kardinalprobleme benennt sie: zum einen die vielfach schlechten Arbeitsbedingungen infolge von Personalmangel sowie mangelnde Arbeitssicherheit, zum anderen die schlechte Bezahlung.

Wenn die Mutter zweier Kinder Geschichten aus der Welt der Pflege erzählt, kann einem bange werden. Sie spricht von Einrichtungen, in denen ohne Schutzkleidung gearbeitet wird, in denen Pflegekräfte zum Einweghandschuhe-Sparen angehalten werden, obwohl Patienten mit gefährlichen Keimen wie MRSA befallen sind. „Ich kenne ein Pflegeheim, da wurde sogar an den richtigen Desinfektionsmitteln gespart.“

Während Pflegekräfte an Uni-Kliniken nach Tarif bezahlt werden und nach zehn Berufsjahren auf einen Bruttolohn von 3500 Euro kommen können – Zulagen mit eingerechnet – , sehe es bei privaten Betreibern deutlich schlechter aus. Besonders unter den kleinen Pflegediensten gebe es viele schwarze Schafe. „Die Chefs legen einem den Arbeitsvertrag hin und du musst die Konditionen akzeptieren oder du gehst.“ Was allerdings auch daran liege, dass viele Pflegekräfte sich nicht trauten, zu verhandeln. Einen „Mangel an Selbstwertgefühl“ macht Carolyn Thomas in ihrem Berufsstand aus. Alles schlucken, bloß nicht mucken. Da würden Urlaubstage unter den Tisch gekehrt, Überstunden nicht ausgezahlt. „Das sind keine Einzelfälle.“

Auf die Frage, warum sie sich nach dem Abitur und einem Freiwilligen Sozialen Jahr für einen Pflegeberuf entschieden habe, antwortet Thomas: „Ich wollte am Menschen arbeiten.“ Schon damals, vor 10 Jahren, empfand sie die den praktischen Teil der Ausbildung als unbefriedigend. Wenig umgesetzte Theorie auf Station, wenig Zeit für Einarbeitung, dafür viele Überstunden. „Wir wurden vor allem als billige Arbeitskräfte ausgenutzt.“ Heutzutage sei die Situation im Gesundheitswesen noch schlimmer. Überall gehe es nur ums Sparen. Die Folge: Krankenhäuser arbeiteten immer öfter mit Subunternehmen zusammen. Pflege aus einer Hand gebe es kaum mehr und der Personalmangel führe zu immer mehr Pflegefehlern.

Den Kern des Problems beschreibt sie so: „Es ist zwar genügend Geld da, aber es fließt in die falsche Richtung.“ Die Krankenkassen, die „ein gutes Plus machen“, finanzierten vor allem Gerätemedizin, Pharmazie und Gebäudeausstattung – zu Lasten des Personals. „Das ist für die Gesellschaft traurig, wenn wir an uns selbst so sparen.“ Am schlimmsten sei die Situation allerdings in privaten Altenpflegeheimen, die gewinnorientiert arbeiten. „Dort ist der Personalmangel am größten und die Pflegekräfte werden am schlechtesten bezahlt.“