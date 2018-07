Soziales Gemeinsam für Bildung und Erziehung seit 100 Jahren

Ulm / Verena Schühly

Man kann uns nicht trennen: Schule und Kinderhaus wirken seit 100 Jahren Hand in Hand für Erziehung und Bildung, getragen von immer wieder innovativen Ideen.“ So beschreiben Stefanie Andelfinger, Leiterin des Kinderhauses St. Maria, und Oliver Jaschek, Leiter der katholischen Fachschule für Sozialpädagogik (Kafaso), die Besonderheit der Ulmer Einrichtung, die heute ihr Jubiläum feiert.

1918 haben Franziskanerinnen von Reute die Doppel-Einrichtung gegründet: „Es war das erste Kindergärtnerinnen-Seminar mit angegliedertem Kindergarten in Württemberg. Von Anfang an waren Theorie und Praxis eng verzahnt“, sagt Jaschek, „dafür werden wir heute noch beneidet.“

Innovativ war auch die Arbeit: Die Prügelstrafe war verboten und die Selbstbestimmung des Kindes stand im Vordergrund, nach den pädagogischen Grundsätzen Friedrich Fröbels. Im ersten Jahr begannen 50 Schülerinnen ihre Ausbildung. Der Kindergarten hatte zwei Gruppen mit je 50 bis 70 Buben und Mädchen, die von einer Kindergärtnerin betreut wurden.

Der Orden betrieb die Einrichtung mehr als 70 Jahre lang. 1988 gab Schwester Melosa Steeb die Leitung der Schule ab, die sie seit 1966 inne gehabt hatte. Für ihr Wirken bekam sie 1983 die Bürgermedaille der Stadt Ulm. Im Kinderhaus übernahm Stefanie Andelfinger 2005 das Ruder von Schwester Yvonne Baumann.

Die Schwestern reagierten auf gesellschaftliche Entwicklungen: So hat die Kita in den 1970er Jahren Gastarbeiterkinder in einer Tagesgruppe aufgenommen, weil oft beide Elternteile berufstätig waren – Vorläufer der Ganztagsbetreuung. „Es gelingt uns seit Jahrzehnten, ein friedliches Miteinander der Kulturen, Ethnien und Religionen zu leben“, sagt Andelfinger, „wenn die Familien erleben, wie das im Kleinen in der Kita funktioniert, geht es auch im Großen.“ Das katholische Profil sei dafür kein Hindernis. Aktuell arbeiten sechs Erzieherinnen mit 50 Kindern in zwei Gruppen.

Die Anforderungen an pädagogische Fachkräfte sind stetig gewachsen, das wirkt sich auf die Unterrichtsinhalte aus. „Heute gelten Kitas als Bildungseinrichtungen für die Jüngsten“, sagt Schulleiter Jaschek. Der Fokus liegt aktuell auf Sprachförderung und Integration von Kindern mit Migrationshintergrund.

Die Kafaso legt Wert auf Lehrkräfte, die Berufserfahrung als Erzieher haben, ehe sie weiterstudierten. Stefanie Andelfinger ist ein Beispiel: Sie hat in den 80ern in St. Maria den Beruf gelernt. Derzeit hat die Fachschule 25 Lehrer und 300 Schüler, 15 davon sind Männer. Obwohl in katholischer freier Trägerschaft, steht die Einrichtung allen offen. 1992 hat die erste muslimische Schülerin ihre Ausbildung begonnen.

„Gelebte Christenheit verstehen wir als Auftrag, die Fähigkeiten jedes und jeder zu fördern, solidarisch zu handeln und das gesellschaftliche Umfeld mitzugestalten“, macht Oliver Jaschek deutlich. Dazu passt seit den 1990er Jahren die pädagogische Ausrichtung nach Maria Montessori, bei der die Individualität im Vordergrund steht. Die Erzieher sehen sich als „Begleiter der Kinder auf ihrem eigenen Weg“.

Info Zum Jubiläum gibt es heute, Samstag, von 10 bis 17 Uhr einen Tag der offenen Tür in den Räumen an der Zeitblomstraße 41/Karl-Schefold-Straße 22.