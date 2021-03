Schon im Wahlkampf hatte Michael Joukov-Schwelling angekündigt, dass er aus dem Ulmer Gemeinderat ausscheiden will, sollte er in den Landtag einziehen. Nach dem Sieg am Sonntag und der Verteidigung des Direktmandats für die Grünen im Wahlkreis 64 bestätigt Joukov-Schwelling: Noch vor der Somm...