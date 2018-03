Soziales Geld für zwei Ulmer Sozialprojekte

Ulm/Stuttgart / swp

Zwei Ulmer Projekte werden gefördert mit Geldern aus dem Ideenwettbewerb „Strategie gegen Armut“. Das Projekt „Grünfinder“ der Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller bekommt 15 000 Euro für seine Freizeitgestaltung von Kindern aus sozialen Brennpunkten. Zweitens gab es knapp 24 000 Euro für die „Zukunftsperspektive“ der Neuen Arbeit gGmbH, bei der Teilnehmer an Arbeitsgelegenheiten nach deren Abschluss weiterbetreut werden, um für sie eine „individuelle Zukunftsperspektive zu entwickeln“.

Sozialminister Manne Lucha sagte zum Abschluss des Wettbewerbs: „Armut ist auch in einem reichen Land wie Baden-Württemberg immer noch ein Thema.“ Im Alltag sei Armut in vielen Bereichen gegenwärtig, wenn auch nicht immer auf den ersten Blick sichtbar. „Bildung, Arbeit, Gesundheit, Freizeit – Armut ist vor allem ein Mangel an Verwirklichungschancen, das ist ein großes gesellschaftliches Problem.“

Soziale Ungerechtigkeit und der Mangel an Teilhabe gefährden laut Lucha den gesellschaftlichen Zusammenhalt: „Das darf nicht sein und das müssen wir ändern. Genauso vielfältig wie die Ursachen sein können, so vielfältig müssen auch die Maßnahmen gegen Armut sein.“ Das zeige die Bandbreite der Wettbewerbsprojekte. Insgesamt wurden 300 000 Euro ausgeschüttet.