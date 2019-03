Gesellschaft Gekommen, um zu bleiben

Ulm / Ulrike Schleicher

Als Eva Ellinger eingebürgert werden wollte und unter anderen Dokumenten auch die Heiratsurkunde auf der Ulmer Behörde zeigte, wollte die Mitarbeiterin sie nicht akzeptieren. Das sei nur eine kirchliche Urkunde, sie brauche eine vom Standesamt. „In Schweden heiratet man aber nur kirchlich oder gar nicht“, erklärt die 76-Jährige. Es habe gedauert, bis das akzeptiert worden sei, erinnert sie sich und schüttelt den Kopf. „Damals habe ich schon 46 Jahre in Deutschland gelebt.“ Und sie war fast so lange mit ihrem deutschen Mann verheiratet. „Und dann so was.“

Dieses Erlebnis aber sei das einzige gewesen, das sie daran erinnert habe, dass sie als Schwedin in Deutschland eine Migrantin sei. „Ansonsten habe ich mich nie so gefühlt.“ Eva Ellinger ist eine von 18 Frauen, die an einem drei Jahre langen Projekt des Arbeitskreises Frauengeschichte am Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung (Zawiw) der Uni Ulm teilgenommen hat. So zu sagen als Gegenstand des Projektes, nicht als Mitglied des Arbeitskreises.

Viele Unterschiede

All den 18 Frauen gemein sind zwei Dinge: Sie sind über 60 Jahre alt und sie sind Migrantinnen. Ansonsten kommen sie aus 17 verschiedenen Ländern, sie sind aus den unterschiedlichsten Motiven nach Deutschland, beziehungsweise Ulm gekommen und haben diesen Schritt auf unterschiedlichste Weise erlebt und gemeistert. Ihre Geschichte haben neun Mitglieder des AK niedergeschrieben. Das broschierte Buch ist nun erschienen.

Wie man sich so einem Thema theoretisch nähert, hatten die Autorinnen zunächst zusammen mit der Politikwissenschaftlerin und Dozentin der Frauenakademie, Idalia Reis Heller, mit Hilfe von soziologischen Texten und Studien erarbeitet. „Wie ein Interview geführt wird und wie es zu Papier gebracht wird, dabei half ihnen die selbstständig arbeitende Journalistin Andrea Toll“, erinnerte Zawiw-Geschäftsführer Markus Marquardt bei der Vorstellung der Broschüre. Und wie lief die Praxis?

„Wir haben uns beim Spazieren gehen kennen gelernt“, sagte eine der Autorinnen über „ihre Migrantin“. Andere bekamen Kontakt über den Mädchen- und Frauenladen „Sieste“ in der Weststadt. Oder über die Arbeit, oder wegen der ehrenamtlichen Beschäftigung. Oder über monatliche Treffen in der ulmer vh. „Es haben intensive Gespräche zwischen den Autorinnen und Interviewten stattgefunden“, sagt Brigitte Nguyen-Duong, eine der Autorinnen. Mit schönen und schweren Momenten. Die Umsetzung dessen, was man gehört und miterlebt habe – der Einstieg des Textes, die Zitate und schließlich die Überschrift seien viel Arbeit gewesen.

Das Ergebnis gebe interessante Einblicke, sagt Elis Schmeer, Leiterin der Koordinierungsstelle Ulm: Internationale Stadt. „Es zeigt die Vielfalt der Stadt anhand persönlicher Geschichten.“ Dahinter stecke viel Empathie und interkulturelles Verstehen. Was die Frauen ausmache, und wie viel davon die Autorinnen auf sich selbst reflektieren konnten, drücke sich in diesem „Werk zum Anfassen“ aus. In diesem Sinne sind sich etwa Ilse Fodil und die in Mexiko geborene Rossana Braun nahe gekommen. „Ich habe sie gut kennen gelernt, sie mich allerdings weniger“, sagt Ilse Fodil, die als eine der Autorinnen die Fragen gestellt hat. Für die 70-Jährige war das Projekt eine gute Erfahrung: „Ich habe angefangen über bestimmte Dinge nachzudenken. Über Toleranz, darüber, wie bereichernd Menschen aus anderen Ländern sein können.“ Sie habe versucht, sich in Rossana Brauns Situation hinein zu versetzen – „auch nach vielen Jahren in Deutschland werden diese Menschen noch immer als Ausländer betrachtet.“

Dabei engagiert sich Rossana Braun – wie all die anderen 17 interviewten Frauen – in und für die Zivilgesellschaft. „Ich gebe Unterricht in lateinamerikanischer Musik in der vh in Illertissen, ich gebe Seniorengymnastik, unterrichte Spanisch“, zählt die 70-jährigePolitikwissenschaftlerin auf. Auch im Museum für Gartenkultur in Illertissen, ihrem Wohnort, ist sie aktiv.

Ihr Leben liest sich ein bisschen wie aus einem Roman – geboren als fünftes Kind von 21 Geschwistern, der Vater Apotheker, die Mutter Ärztin. Sie studierte, war ein Jahr in Tokio, kam nach München, verliebte sich Hals über Kopf in Josef, ließ ihre Karriere sausen, bekam Kinder. „Ich war konfrontiert mit einer fremden Sprache, Kultur, dem Klima, der Ernährung – alles war anders hier“, erinnert sie sich. Bereut habe sie ihren Entschluss niemals: „Ich lebte 35 Jahre lang in einer glücklichen Ehe“.

Einen deutschen Mann hat Emel Yilmaz nicht. Die zierliche Frau kam 1970 zusammen mit ihrem Mann aus der Türkei, inzwischen haben beide die deutsche Staatsbürgerschaft. Emel bewegt sich sicher zwischen zwei Welten: „Ich habe viele türkische und viele deutsche Freunde“, sagt sie. Drei Monate im Jahr sind sie und ihr Mann in der Türkei. Ihren Lebensabend will sie in Deutschland verbringen, begraben werden „will ich jedoch in meiner türkischen Heimat“.