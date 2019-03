Kommentar Verena Schühly über das Ulmer Frauenhaus Geheimhaltung gegen GPS

Ulm / Verena Schühly

Ein Frauenhaus ist Schutzraum für Frauen, die dem Kreislauf häuslicher Gewalt entfliehen wollen. Es ist eine erste Anlaufstelle, um in sicherer Umgebung und auch mit Hilfe professioneller Beratung zu überlegen, wie der weitere Weg für sich und die Kinder aussehen soll.

Deshalb ist es nötig, dass die Sicherheit der Bewohnerinnen auch durch technische Mittel, die auf der Höhe der Zeit sind, gewährleistet ist. Der Verein Frauen helfen Frauen investiert aus eigener Tasche Geld in ein erhöhtes Sicherheitskonzept. Beispielsweise in einen Zaun, der den Garten von außen nicht einsehbar macht; in eine Video­sprechanlage, damit die Bewohnerinnen wissen, wer vor der Tür steht; in stabile Fenster und Türen; in eine ausreichende Beleuchtung rund um das ganze Haus. Das alles ist gut und sinnvoll so.

Ein zentraler Punkt der Sicherheit des Hauses ist jedoch, dass die Adresse geheim bleibt. Erfahrungsgemäß funktioniert das aber nur eine gewisse Zeit lang. Immerhin waren das am bisherigen Standort fast 20 Jahre. Allerdings gibt es inzwischen auch technische Entwicklungen wie GPS-Ortung, die hier kontraproduktiv sind. Es ist heutzutage einfach geworden, Aufenthaltsorte übers Handy zu ermitteln. Viele Nutzer lassen Zugriffe bedenkenlos zu. Es ist daher zu befürchten, dass der neue Standort längst nicht mehr so lange anonym bleiben wird.