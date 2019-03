Die geplante Reform des Urheberrechts sorgt bundesweit für Empörung. Am Samstag gehen tausende Gegner auf die Straßen - auch in Ulm.

Am kommenden Dienstag ist es soweit. Dann wird das EU-Parlament über den aktuellen Entwurf zur Urheberrechtsreform abstimmen. Kritiker rufen deshalb am Samstag, 23. März, zu europaweiten Demonstrationen auf. Federführend ist dabei die Kampagne „Save the Internet“. Das Bündnis von Reformgegnern möchte sich für die Neutralität im Netz einsetzen.

In Ulm ruft die Piratenpartei zusammen mit dem Kreisverband der SPD und den Jusos zum Protest auf. Letztere organisieren die Demo in der Donaustadt. „Ziel der Demonstration ist es, die Menschen auf das Thema Aufmerksam zu machen und Druck auf die Abgeordneten auszuüben“, erklärt Juso-Vorstand, Matthias Lamprecht.

Start auf dem Hans-und-Sophie-Scholl-Platz

Die Teilnehmer der Demo „Save Your Internet Ulm“ werden sich um 13 Uhr auf dem Hans-und-Sophie-Scholl-Platz versammeln. Von dort aus ist ein Protestzug durch die Stadt geplant, der auf dem Marktplatz mit einer Kundgebung endet. Wie viele dem Aufruf folgen werden, wagt der Vorsitz des Kreisverbands, Martin Ansbacher, nicht abzuschätzen: „Ob das nun 5.000 oder 10.000 Menschen sein werden, kann man unmöglich vorhersagen.“ Ansbacher aber hat Vertrauen in die Jugend. Sie hat sich in den letzten Monaten schwer engagiert gezeigt, insbesondere seit sich die EU-Unterhändler Anfang Februar nach zähen Verhandlungen tatsächlich auf die Reform einigen konnten.

Der Streit um die Upload-Filter

Dass das Urheberrecht eine Anpassung an das digitale Zeitalter erfahren muss, steht für Ansbacher und Lamprecht außer Frage. Den umstrittenen Artikel 13 allerdings empfinden beide als zu tiefen Einschnitt in die freie Internetkultur. Der Artikel sieht vor, kommerzielle Plattformen wie YouTube oder Facebook haftbar zu machen, wenn Nutzer geschütztes Material unerlaubt hochladen. Automatisch wäre eine präventive Kontrolle allein durch den Abgleich mit Datenbanken möglich.

Von den Upload-Filtern, die dafür wohl zum Einsatz kämen, hält Lamprecht nichts. „Im Forschungsbereich der künstlichen Intelligenz ist Deutschland führend. Und die Wissenschaftler halten die Entwicklung von Filtern, die Humor erkennen, bislang für ausgeschlossen.“ Parodien, Satire oder legale Zitate hätten damit von Vornherein schlechte Karten.

Zwischen persönlicher Freiheit und Urheberrecht

„Wir möchten im Netz so wenig Schranken wie möglich“, erklärt Ansbacher. Dabei sei ein beständiges Abwägen zwischen der persönlichen Freiheit und dem Schutz des Urheberrechts notwendig. Im Fall von Artikel 13 ist für ihn die Meinungsfreiheit das gewichtigere Argument. Wird der Artikel 13 nicht aus dem EU-Entwurf gestrichen, lehnen Ansbacher und Lamprecht die Reform insgesamt ab.

Problematisch bleibt also die Frage, wie die Arbeit von Rechteinhabern geschützt und fair entlohnt werden kann. Als Alternative zu den Upload-Filtern hält Ansbacher Bezahlmodelle für möglich. „Ich könnte mir ein Konzept ähnlich wie die VG-Wort für das Internet vorstellen“, fügt auch Lamprecht hinzu. Von ausgereiften Vorstellungen ist man allerdings noch weit entfernt.

