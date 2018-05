Hochschulen Gegen neue Medizin-Unis

Ulm / swp

Den Überlegungen von Seiten des grünen Staatsministers Klaus-Peter Murawski, in Stuttgart und Karlsruhe neue Medizinstudienplätze zu schaffen, erteilt der Ulmer SPD-Landtagsabgeordnete Martin Rivoir eine klare Absage. „Wenn wir neue Studienplätze benötigen, dann müssen diese an den bestehenden Standorten geschaffen werden“, schreibt Rivoir in einer Pressemitteilung. Alles andere sei eine Ressourcenverschwendung.

Der effektivste Weg zu neuen Studienplätzen im Land, die unter Umständen auch nicht dauerhaft benötigt würden, sei dagegen der Ausbau an den bestehenden Standorten. „Wenn die Landesregierung hier Geld in die Hand nehmen will, dann sollte sie die bestehenden Standorte stärken und nicht durch neue Standorte die gesamte Struktur der Medizinausbildung in Baden-Württemberg schwächen“, sagt Rivoir.