Kommentar Claudia Reicherter übers Tanzfestival „Ulm Moves!“ Gegen Blockaden, für die Stimmung und den Ruf

Ulm / Claudia Reicherter

Wir holen die Tanzwelt zu Ihnen nach Ulm!“ Das hat Domenico Strazzeri in den vergangenen zwei Wochen immer wieder betont. Und das war ein wunderbares Geschenk, für das man ihm und den vier Kulturinstitutionen, die „Ulm Moves!“ gemeinsam stemmen, nicht genug danken kann. Tanzfans reisen oft weit, um tolle, neue Choreografien live zu sehen. Denn gerade Tanz ist international, Grenzen und Sprachbarrieren überwindend, gerade im Tanz jedoch kann nichts das direkte Erleben ersetzen. Das wirkt auf alle Sinne, löst Emotionen aus und Blockaden auf.

Auch wenn lautstarker Tango direkt nach nachdenklich stimmenden Inszenierungen nervte. Auch wenn Vereine beim „Tanzlokal“ die freie Szene verdrängt haben – und deren Intermezzo vor und nach einem Vortrag leider nicht beworben worden war. Auch wenn sich das Leitungsteam mit der Verpflichtung des Topacts finanziell wie organisatorisch weit aus dem Fenster gelehnt hatte. Auch wenn nicht alle Vorstellungen restlos ausverkauft waren: Die Bilanz dieser dritten Auflage des Tanzfestivals fällt positiv aus.

Denn neben der Klasse punktete das Programm durch Vielfalt: zwischen Volkstanz und Modern Dance, zwischen Open Air und Saal, zwischen Ausstellung und Show, zwischen kostenlos und 90-Euro-Pass. Vor allem aber tut die blockadefreie, also entspannte, rundum freund­liche Atmosphäre der Ausstrahlung dieser durch Baustellen so gestressten Stadt gut. Also: Auf „Ulm Moves!“ 2020!