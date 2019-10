Nur die hohen Backsteinmauern, die streng bewachte Pforte und die Ausweiskontrolle vermitteln dem Besucher das Gefühl, dass er sich in einem Gefängnis befindet. Genauer: in der Ulmer Hauptanstalt in der Thalfinger Straße. Als jedoch der stellvertretende Küchenleiter Thomas Ege die Tür zum Küch...