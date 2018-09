Chor Geburtstagsgrüße aus London

Ulm / Helmut Pusch

Sie sind längst dem Stimmbruch entwachsen.­ Die ­St. Georgs-Chorknaben werden dieses Jahr 50. Und diesen runden Geburtstag feiern sie am kommenden Wochenende drei Tage lang mit acht weiteren Chören und jeder Menge Konzerte – unter anderem im Stadtgebiet. 1968? Da fallen einem ganz andere Geschichtsdaten ein, da machte sich eine rebellische Jugend daran, den Mief unter den Talaren zu lüften und mit den Gepflogenheiten der Eltern zu brechen. Da kam aber auch der junge Vikar Wilhelm Wahl an die Georgskirche und gründete einen Knabenchor. Nur einer unter vielen, wie Thomas Stang, der heutige Leiter der St. Georgs-Chorknaben, erzählt. Wahl hatte unter anderem auch die Stuttgarter Fidelis-Chorknaben gegründet. „Doch von all diesen Chören haben nur die Georgs-Chorknaben überlebt.“ Zumindest habe ihm Wahl das einmal erzählt, sagt Stang, der den Chor seit 1991 leitet. Heute zählen die Georgs-Chorknaben etwa 80 Sänger zwischen sechs und 25 Jahren. Wie hält man so ein Ensemble auf diesem Niveau? „Das ist eine Frage der Attraktivität“, sagt Stang und meint damit ganz verschiedene Ebenen. „Zum einen muss so ein Chor für die Sänger Anreize schaffen. Da gehören auch unsere Reisen dazu“, sagt der Chorleiter, der mit seinen Sängern schon mehrmals in Indien und dieses Jahr auch schon in Hongkong und Macao war. Dazu gehöre aber auch die Anerkennung durchs Publikum. Und das komme eben auch dann verstärkt in die Kirche, wenn die musikalische Leistung stimmt.

Organisatorische Herausforderung

Und dafür sorgen neben Stang auch die Stimmbildner. Die kennt man vom Theater Ulm: Tenor Girard Rhoden betreut die Männerstimmen, Katarzyna Jagiello Knabensopran und -alt. Und letztere machten auch den Reiz eines Knabenchores aus, sagt Stang. „Die Stimmen der Jungs klingen im Vergleich zu Mädchenstimmen etwas härter, metallischer. Das ist das Charakteristische eines Knabenchores.“ Und die findet man vor allem in Süddeutschland. „Die Diözese Rottenburg/Stuttgart ist die mit der höchsten Knabenchordichte“, weiß Stang. Das wird beim Knabenchorfestival, mit dem die Chorknaben ihren runden Geburtstag am kommenden Wochenende feiern, auch augenfällig sein. Denn da empfangen die Ulmer acht Knabenchöre aus der Diözese. „Lift up your voice and sing a joyful song“ ist das Motto des Festivals, zu dem rund 350 Sänger anreisen. Eine Zahl, die auch eine organisatorische Herausforderung ist. „In Paderborn wurde jetzt eine hauptamtliche Stelle geschaffen, um so ein Festival ein Jahr lang vorzubereiten“, weiß Stang. In Ulm muss das nebenher gehen. Ein fünfköpfiges ehrenamtliches Team unterstützt Stang: „Beim Festival selber müssen aber alle Eltern ran.“ Das Chortreffen dauert von Freitag bis Sonntag. Gastfamilien kamen bei der großen Zahl von Gästen für Stang aber nicht in Frage. „Das wäre organisatorisch nicht zu stemmen gewesen.“ Die Gäste übernachten deshalb in den Jugendherbergen in Ulm und Blaubeuren, einem Hotel und im Saal der Susogemeinde.

Riesenchor mit 350 Sängern

Am Freitag lernen sich die Chöre im Kornhaus kennen, am Samstag schwärmen sie in die Stadt aus und singen auf Plätzen, sie konzertieren in der Susokirche und im Anna-Stift. Am Abend gestalten sie ein Abendlied in der Georgskirche. Der fulminante Höhepunkt wird aber am Sonntag der Gottesdienst in der Georgskirche sein. Denn da bilden alle 350 Sänger einen riesigen Chor unter der Leitung Thomas Stangs, singen Ausschnitte aus einer Messe Orlando di Lassos und eine Uraufführung – ein Halleluja, das Colin Mawby, der englische Komponist und ehemalige Chorleiter der Londoner Westminster Kathedrale, speziell für diesen Anlass komponiert hat. Mawby pflegt schon lange freundschaftliche Kontake zu den Georgs-Chorknaben, war auch schon mehrfach an der Donau zu Gast. Diesmal ist er der 82-Jährige allerdings verhindert. Er muss sich einer Hüftoperation unterziehen und gratuliert mit seinem Werk aus dem fernen London.

