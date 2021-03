Am vergangenen Sonntag war Jürgen Meyer noch mit seiner Ehefrau ganz coronakonform in der Tennishalle, heute feiert er seinen 85. Geburtstag. Und zwar bei guter Gesundheit und bester Laune, wie er am Telefon sagt. „Ich versuche schon, fit und gesund zu bleiben“, sagt der Jurist, der nach seine...