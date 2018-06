Notfall Geburt auf Bahnsteig

Ulm / edru

Eine 29 Jahre alte Frau aus Kamerun hat am Sonntagabend auf einem Bahnsteig im Ulmer Hauptbahnhof ein Mädchen auf die Welt gebracht. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes wurde die Frau von einer Passantin und Bundespolizisten betreut. Mutter und Tochter wurden nach der Entbindung in ein Ulmer Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand wird von der Bundespolizei als gut beschrieben. Indes hatte die Frau auch ihre drei kleinen Kinder im Alter von ein bis fünf Jahren dabei. Diese wurden in die Obhut des Jugendamts übergeben, denn die junge Mutter war ohne weitere Begleitung unterwegs. Angehörige, so die Bundespolizei, seien bislang noch nicht ermittelt worden.