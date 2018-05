Personalie Gebäudemanagement-Chef kehrt Ulm den Rücken

Ulm / cl

Der Leiter des städtischen Gebäudemanagements Wolfgang Pröbstle verlässt Ulm zum Monatsende. Und das keine anderthalb Jahre, nachdem der Architekt die Stelle angetreten hatte. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilt, wird der 44-Jährige Hochbauamtsleiter in Ingolstadt.

Vor kurzem hatte Baubürgermeister Tim von Winning Pröbstle in einer Sitzung des Bauausschusses verabschiedet und sich für dessen Arbeit bedankt. Als mehr oder weniger letzte öffentliche Amtshandlung hatte der Abteilungsleiter dort noch seinen ausführlichen und von den Stadträtinnen und -räten gelobten Bericht über den Zustand und den Sanierungsbedarf der Ulmer Schulgebäude präsentiert.

Zweiter Bildungsweg

Pröbstle hatte sich im Juli 2016 im Gemeinderat vorgestellt und zum 1. Januar vergangenen Jahres die Nachfolge von Ralf Michnik angetreten, der in den Ruhestand gegangen war. Zuvor hatte er im Landkreis Aichach-Friedberg zunächst als stellvertretender Sachgebietsleiter Hochbau auf Seiten der Projektsteuerung gearbeitet und dann dort die Gebäudebewirtschaftung übernommen. Architekt wurde der ausgebildete Industriemechaniker über den zweiten Bildungsweg. In der öffentlichen Verwaltung war er seit 2010 tätig. Pröbstle wurde in Aichach geboren und ist in Ichenhausen und Leipheim aufgewachsen.

Über seine Nachfolge ist noch nicht entschieden. Mit der Suche ist eine Headhunter-Firma beauftragt, teilt die Stadt mit. Frühest möglicher Termin für eine Vorstellung und Wahl im Gemeinderat ist der 20. Juni. Ziel sei, die Stelle zum 1. Oktober wieder zu besetzen.