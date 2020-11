Von wegen Lockdown light: Schwer zehrt die erneute Schließung von Gaststätten, Hotels und Bars an den Nerven der noch vom ersten Lockdown gebeutelten Gastronomen. Denn bislang ist völlig unklar, auf welchem Weg und mit welchen Angaben sie an die so genannte Novemberhilfe kommen.„Es ist noch nic...