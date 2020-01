Die Bar und Eventlocation „Hudson Bar“ in der Ulmergasse wird zum 31. März schließen. Das gaben der Betreiber Niko Baur und sein Geschäftspartner Robert Kloss am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt. Der Verpächter Oliver Loser, Inhaber des „Wirtshaus zur Brezel“, habe Eigenbedarf angemeldet. Der Pachtvertrag werde nicht verlängert.

Bauer müsse nun 15 Mitarbeitern kündigen und Verträge mit Bands lösen, die 2020 in der Hudson Bar auftreten sollten. „Wir haben nicht nur viel Geld und Zeit investiert, sondern haben auch mit viel Herzblut in und für die Hudson Bar gearbeitet“, teilt Baur enttäuscht mit. Unklar ist, ob er mit der Hudson Bar in andere Räume zieht.