Mit einem Cocktail am Strand sitzen, aufs Meer blicken, den Sonnenuntergang genießen: Für viele Ulmer bleibt das in diesem Jahr nur eine schöne Vorstellung. Corona hat zahlreiche Urlaubspläne durchkreuzt. Immerhin: Auch zuhause in Ulm lässt sich „Dolce Vita“ mit sommerlichen Drinks zelebrie...