Speisen wolltein seiner Bar eigentlich nie verkaufen. Eigentlich. Doch die Corona-Krise hat den Betreiber der Blaupause vor zwei Wochen zum Umdenken bewegt. „Wir dürfen laut Corona-Verordnung nur dann Cocktails ,to go' anbieten, wenn wir auch Essen verkaufen“, erklärt Sproll. Zusammen mit Mitbetreiberstellte er deshalb kurzerhand einen Pizzaofen in die Blaupause. Seitdem gibt es in der Innenstadt-Location Dennete, Pizza und Drinks zum Mitnehmen. „Wir waren überrascht, wie gut das Angebot angenommen wird. Viele Leute setzen sich an die Blau, essen und trinken dort“, erzählt Sproll.