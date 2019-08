Themen in diesem Artikel Namibia

In Hemd und Krawatte unter der Schürze steht Hartmuth Hribar in der sommerlich heißen Küche und brät Schnitzel. Hinterm Tresen schenkt seine Frau Monika Weizen ein, in Bluse, Krawatte und Weste. Die beiden betreiben, nein, die beiden sind das „Truck Stop“: ein Bistro in der Asphaltlandschaft...