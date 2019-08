Das schwimmende Lokal auf der Donau ist beschädigt und ein Fall für Versicherungsgutachter. Die Suche nach einem neuen Pächter ruhe einstweilen, sagt Eigentümer Eberhard Riedmüller. Das Bootshaus am Donauufer in Höhe der „Gänslände“ ist in Schieflage geraten. Nicht nur wegen der Insolvenz des ehemaligen Pächters Marcus Bühler, die im April dieses Jahres bekannt geworden war. Das schwimmende Restaurant hat zudem einen „Wasserschaden“, wie Eigentümer Eberhard Riedm...