Kammerkonzert Gassenhauser und große Musik

Ulm / Christa Kanand

Beethovens populäres „Gassenhauer“-Klaviertrio kam im voll besetzten Theater-Foyer noch etwas biedermeierlich belanglos daher. Obwohl es Eva Llorente Diaz am Flügel, dem eher zurückhaltenden Rastislav Huba (Cello) und Tamás Füzesi (Violine), der mit überragender Bravour für Aischa Guendisch eingesprungen war, weder an Qualität noch an Spiellust fehlte. Doch dann ging die Post ab im 2. Kammerkonzert der Philharmoniker: mit Piazzolla und Schostakowitsch.

Da gab es Piazzollas „Cuatro estaciones porteñas” quasi neu zu entdecken: Die radikale, mit harmonischen Kühnheiten und herrisch-viriler Dramatik vor allem im Violinpart gespickte Modernität des Tango-Erneuerers brachte das Trio in dieser Fassung mit rivalisierenden Soli atemraubend zur Geltung.

Ein Faszinosum war auch das Hauptwerk des Abends: Schostakowitsch schuf 1944 das Klaviertrio Nr. 2 als klagendes Denkmal für einen Freund. Wie aus weiter Ferne eröffnen schaurige Cello-Flageoletts den Trauerzug, der im Allegro con brio in einem grotesken Totentanz-Taumel eskaliert. Fortissimo-Vehemenz, ein von bleischweren Klavier-Akkorden angeführter Marsch, ein lyrisch ausklingendes Adagio-Finale. Eine aufwühlende Interpretation. Heftiger Beifall.