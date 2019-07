Wenn einem die warmen Sonnenstrahlen des Sommers ins Gesicht scheinen, denkt man automatisch an Eis. Ganz bestimmt aber nicht an den Winter mit Schnee und eiskaltem Wetter.

Dabei wäre das ganz gut, raten zumindest Energieexperten. Denn zum 30. September endet bei vielen Gasverträgen die Preisgarantie. Für Kunden mit Gasheizung bedeutet das, dass man sich am besten schon im Sommer mit seinem Gasvertrag beschäftigen sollte. Denn wenn die Heizperiode erst einmal begonnen hat, ist ein Wechsel kaum noch möglich, da sich Verträge um ein weiteres Jahr verlängern, wenn man sie nicht rechtzeitig kündigt.

Einfach zum Anbieterwechsel

War man also im letzten Winter mit seinem Gasanbieter unzufrieden, sollte man sich bereits im August auf die Suche nach einem neuen machen. Ein Anbieterwechsel kann sich lohnen – sowohl preislich, aber vielleicht auch in der Servicequalität. Was viele davon abhält, ihren Gasanbieter zu wechseln ist, dass es mit Aufwand verbunden ist. Bei den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm ist das anders, die Abwicklung findet komplett über das Internet statt: Tarif berechnen und Online-Formular ausfüllen. Fertig! Danach gibt es die schnelle und komfortable Onlineverwaltung. Die Vorteile, den Gasanbieter online zu wechseln, sind dabei nicht zu verachten: Zuverlässigkeit durch regionalen Energieversorger, sechs Wochen Kündigungsfrist zum Vertragsende, feste Laufzeit und Preisgarantie für zwölf Monate.

Achtung! Preisfalle!

Wählt man einen neuen Gasanbieter über eines der vielen Vergleichsportale aus, muss man genau hinschauen, denn oftmals sind die erstplatzierten Anbieter nicht immer auch die besten. Das liegt an dem Prämienmodell, das meist hinter super günstigen Angeboten steckt: im ersten Jahr wird den eigentlichen Kosten eine attraktive Prämie gegengerechnet, die im zweiten Jahr entfällt. Und schon sitzt man in der Kostenfalle, denn das zweite Jahr wird deutlich teurer und man muss sich wieder auf die Suche nach einem neuen Versorger machen.

Zuverlässige, regionale Anbieter sparen Geld und Nerven

Zum Glück hat man die Wahl: Wem der jährliche Check der Energiekosten und die ständige Suche nach günstigen Angeboten die Nerven raubt, ist mit einem regionalen Stadtwerk gut beraten. Hier sind die Preise fair kalkuliert, so dass unangemessene Kostensteigerungen ausbleiben. Bestes Beispiel ist der Tarif SWU SchwabenGas Online der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm. Dessen Preis kann auf der Internetseite der SWU schnell und einfach berechnet werden und wird klar ausgewiesen – ohne kleingedruckte Fallstricke und ohne versteckte Kosten. Ein echtes Plus für Sie und das Stadtwerk.

Info: Die günstigen Preise, den guten Service und die fairen Vertragsbedingungen kann man auf der Homepage der SWU nachlesen. Informieren Sie sich unverbindlich auf www.swu.de/schwabengas.