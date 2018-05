Einsatz Gas aus altem Tank ausgetreten

Neu-Ulm / cst

Für große Aufregung, einen Einsatz etlicher Feuerwehren und Umleitungen des Verkehrs hat am Montagmittag die Entsorgung eines alten Flüssiggastanks gesorgt: Ein Anwohner hatte gegen 13 Uhr in der Hausener Straße in Gerlenhofen bemerkt, dass es nach Gas roch. Unverzüglich verständigte er die Polizei. Verletzt wurde niemand.

Eine Überprüfung vor Ort ergab dann, der Gastank mit einem Fassungsvermögen von 2700 Litern sollte durch einen Entsorgungsbetrieb von einem Privatgrundstück abtransportiert werden. Die Auftraggeberin war davon ausgegangen, dass der Flüssiggastank bereits vollständig entleert sei. Während der Verladearbeiten kippte der Tank jedoch um und schlug leck, so dass Flüssiggas austreten konnte.

Daraufhin habe sich der Mitarbeiter des Entsorgungsbetriebs vom Ort des Geschehens entfernt, ohne sich offensichtlich um weiteres zu kümmern, teilt die Neu-Ulmer Polizei mit. Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich eines ordnungswidrigen beziehungsweise strafrechtlichen Verhaltens des Mitarbeiters der Entsorgungsfirma dauern laut Polizei noch an.

Denn: Die ebenfalls sofort hinzugezogene Feuerwehr stellte fest, dass der Flüssiggastank noch größtenteils gefüllt war, weshalb der Einsatzort im unmittelbaren Umfeld abgesperrt werden musste. Daraufhin wurde der Tank von der Feuerwehr fachgerecht verladen und aus dem Wohngebiet gebracht. Dort konnte der 2700-Liter-Behälter von Experten einer Spezialfirma vollständig entleert werden.

Während des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein.