Was sind die Garten-Trends 2020? Die Antworten darauf gibt es am Wochenende in den Hallen der Ulm-Messe in der Friedrichsau. Die Gartenträume sind wieder mit zahlreichen Ausstellern in der Stadt. Alle Infos rund um die Messe findet ihr hier in der Übersicht.

Öffnungszeiten: Wann findet die Garten-Messe statt?

Die Gartenträume-Messe in Ulm startet am Valentinstag. Sie findet vom 14. bis 16. Februar 2020 statt und ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Eintrittspreise: Was kosten Tickets?

Tageskasse

Erwachsene 7 Euro

Rentner (mit Rentnerausweis) 6 Euro

Kinder bis 12 Jahre 1 Euro

Kinder bis 4 Jahre gratis

Online

Online-Ticket 6 Euro

Online-Ticket + 1 Euro Spende für den WWF Australia 7 Euro

Freitagsfeierabendticket (2 Erwachsene, nur Freitag ab 15 Uhr, nur online) 10 Euro

Familienticket (2 Erwachsene + 2 Kinder bis 12 Jahre | nur online) 12,95 Euro

Kinder bis 12 Jahre 1 Euro

Kinder bis 4 Jahre gratis

Online-Bezahlmethoden sind PayPal, Kreditkarte und Sofort-Überweisung. Tickets werden als PDF verschickt, zum Einlass entweder ausgedruckt oder auf dem Handy vorzeigen.

Aussteller Gartenträume 2020: Wer stellt Produkte vor?

Auch in diesem Jahr sind zahlreiche Aussteller bei der Gartenträume-Messe in Ulm dabei. Wer die neuen Trends vorstellt:

ABE-Alu-System-Bau GmbH

Alu-Terrassendach.com

Andreas Schwilk, Biologische Schädlingsbekämpfung

App Baumschulen-Pflanzencenter

Arjecoli Plants

Bäumler GmbH & Co

Bio-Gärtnerei Christian Herb

Bioland Baumschule Wetzel

Bioland Hof Jeebel Biogartenversand OHG

Bioland Rosenschule Uckermark

Bludex Tebarts

Bündnis für Artenvielfalt Region Ulm

Carbuna AG

Crispe Home & Garden

Dekor und Garten - Walter Schirrle

Deutscher Landwirtschaftsverlag GmbH

Drittenthaler Leichtmetallbau

ERGO

Ess Kempfle GmbH

Eyecatchers

Galabau Jürgen Maurer

Galeria Lignum

Galerie Landleben

Gamaswelt

Garden Girl

Garten Igel GmbH & Co. KG

Gartenkeramik Cherif

Gartenprimus

Gärtnerei Stifel

GIRSE - Design

Glaeser GmbH

HausundGartenversand.de

Heinzelmann Gartengestaltung GmbH

Het Leuke Winkeltje

Husqvarna Store GmbH

JM Feuer Metallmanufaktur

Kakteenfarm Exotika

Kamine & Wohnen

K-H. Konrad Garten-Praxis GmbH

Kruidenhuisje

KSV Natursteinwelt

Küchle GmbH & Co. KG

LEMO Gartendesign

Living Wood Design

Meers Vaste Plantenkwekerij

Michael Theissen

Natur Top Line - Alte Vogtei Bad Zwischenahn

New Order

OASE GmbH

Oliven-Ulli Feinkost

Omnibusreisen Baumeister-Knese GmbH & Co. KG

P.P.H.U Alt-Mebel sc

Pfarr Galabau

Philina GbR

Rosenhof Kellerwald

RST-Beschichtungs-GmbH

Sabine Imhof Kunst von der Rosenfrau

Sabine Röhrs Kunsthandwerk

Saliterhof Alpaka GbR

Seeger Outdoorambiente

Simply Best GmbH

SKG Handels- und Vertriebs GmbH / Feuerdesign

St. Elisabeth-Stiftung - Heggbacher Werkstattverbund

SunDivan Sonnenliegen by Klein Metalldesign

Tancho

Teakoutlet GmbH

The Blooming Company - Niels von Seters

The Great British Garden Company

Thysanotus

Toscana-Garten

Union Bauzentrum Hornbach GmbH

Vanity-Garden

Vogel Savonnerie

WAMA - Walter Mauden

WeinExclusiv Sporys

Wellness Concept

Whirlpool & Living GmbH

Wilfried Müller Baumschule

Woodendream

Woodexpert

Zaunanlagen Müller

(Änderungen vorbehalten)

Anfahrt und Adresse: So geht’s zur Gartenträume in der Ulm-Messe

Die Ulm-Messe lieg in der Böfinger Straße 50 in 89073 Ulm.

Das Messegelände liegt am Ortseingang und ist gut ausgeschildert. Von der A8 kommend die Ausfahrt Ulm-Ost nehmen und den Schildern folgen. Parkplätze stehen zur Verfügung, Kosten 3 Euro pro Tag.

Direkt gegenüber des Haupteingangs befindet sich die Straßenbahn-Haltestelle „Donauhalle“ der Linie 1.

Programm der Gartenträume 2020

Im Gartenträumer Treff ist an allen drei Messe-Tagen ein Rahmenprogramm aus Workshops und Vorträgen geboten.

Biolandbaumschule Frank Wetzel - Workshop

Dr. Christian Hajduk, Naturfreunde Ulm - Votrag

Michael Riedmüller, Glaeser GmbH - Vortrag

Alpaka Saliterhof - Vortrag

Sabine Brandt - Geschäftsführerin des Naturschutzbundes (Nabu) Region Ulm - Vortrag

Dr. Martin Denoix, Vorsitzender Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) und Ulmer Imkerverein - Vortrag

TV-Gartenexperte Ralf Dammasch - Vortrag

Matthias Döhler - Vortrag

Das ausführliche Programm findet ihr hier: