7,5 Prozent weniger Lohn - das sollen die Beschäftigten von Kaufhof und Karstadt hinnehmen, wenn es nach den Arbeitgebern geht. Auch in Ulm.

Filialen in Baden-Württemberg blieben darum am Donnerstag geschlossen. Gestreikt wurde in

Mannheim

Heidelberg

Stuttgart

Heilbronn

Göppingen

Freiburg

sowie in den Karstadt-Feinkost-Filialen in Mannheim und Stuttgart.

Auch in Ulm blieben die Türen am Vormittag geschlossen

Auch in Ulm standen die Kunden am Vormittag vor geschlossenen Türen. Dabei hatten sich die Mitarbeiter dort gar nicht an den Streiks beteiligt. „In Ulm gab es eine Betriebsversammlung, bei der der Betriebsrat die Beschäftigten über den aktuellen Stand informiert hat. Und die hat etwas länger gedauert“, erklärt Wolfgang Krüger, bei der Gewerkschaft Verdi in Stuttgart zuständig für den Fachbereich Handel.

„Am Freitag wird weiter verhandelt“, erklärt Krüger weiter. Es sei allerdings unklar, ob es zu einem Abschluss kommt. Die Positionen der Verhandlungsparnter liegen weit auseinander: Die Arbeitgeber fordern einen Verzicht auf 7,5 Prozent des Gehalts. Damit würden die Angestellten zehn Prozent weniger verdienen als im aktuellen Flächentarifvertrag des Einzelhandels üblich.

Im Moment ist unklar, ob bald wieder gestreikt wird

Verdi fordert eine Rückkehr zum Tarifvertrag - Anfang des Jahren hat die Warenhauskette diesen aufgekündigt - und bietet im Gegenzug Einschnitte bei Sonderzahlungen wie Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld an.

Ob es zu weiteren Streiks kommt, ist laut Verdi unklar. Sollte es heute zu keiner Einigung kommen, werde morgen über das weitere Vorgehen verhandelt.