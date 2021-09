Es war eine lange Diskussion in der Doppelstadt, aber am Ende stand fest: Die neue Adenauerbrücke über die Donau soll achtspurig werden. Dafür hatten sich die Neu-Ulmer Stadträte mit einem klaren Votum bereits im Dezember entschieden, der Ulmer Gemeinderat folgte im Mai: nach viel Hin und Her, e...