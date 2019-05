Nachdem ein Schwertransporter das marode Bauwerk passiert hat, scheinen sich die Schäden in Grenzen zu halten. Das hat jetzt eine Untersuchung ergeben.

Bei der Überprüfung der Gänstorbrücke am späten Montagabend ist zunächst „nichts Gravierendes ins Auge gesprungen“, sagte Gerhard Fraidel, Leiter der Abteilung Verkehrsinfrastruktur, auf Anfrage. Die Stadt hatte die Brücke von 21 Uhr am Montag bis etwa 4 Uhr früh am Dienstag gesperrt, um zu schauen, welche Schäden ein Schwertransport verursacht hat, der vor knapp zwei Wochen verbotenerweise über die ohnehin schon marode Brücke gefahren war.

Weitere Schäden an der Gänstorbrücke

„Man hat gesehen, dass die Risse sich vergrößert haben“, berichtet Fraidel. Erkennbar ist das an den Markierungen, mit denen Ingenieure den Zustand dokumentieren. Es werde nun aber einige Wochen dauern, bis die Schäden genau bewertet und berechnet sind. „Es scheint noch im Rahmen zu sein“, beruhigt Fraidel. Wenn das Rechenmodell der Stadt stimmt, müssten die Spannglieder der Brücke zwar weiter gedehnt, aber noch intakt sein.

