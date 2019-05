Ein Schwertransporter ist trotz zahlreichen Verbotsschildern über die marode Gänsetorbrücke gefahren und diese damit weiter beschädigt. Die Rücksichtslosigkeit nimmt zu, findet Chirin Kolb.

Es ist kaum zu fassen. Mit einer solchen Dreistigkeit weicht ein Schwertransport samt Begleitfahrzeugen von der vorgeschriebenen Route ab, ignoriert an der Gänstorbrücke sämtliche Verbotsschilder und brettert über die Donau, statt wenigstens Schrittgeschwindigkeit zu fahren. Ob aus Zeitdruck, um Maut oder Kilometer zu sparen, spielt keine Rolle. Aus Versehen kann so etwas jedenfalls nicht passieren. Da ist es ein großes Glück, dass dank der Kamera der Verursacher identifiziert werden konnte. Die Konsequenzen werden für ihn hoffentlich finanziell schmerzhaft sein.

Die weiteren Konsequenzen müssen jedoch andere tragen. Für die Gänstorbrücke gilt künftig eine weitere Gewichtsbeschränkung auf Fahrzeuge, die höchstens 24 Tonnen wiegen. Womöglich hält die Brücke aber überhaupt nicht mehr so lange wie sie sollte. Sie wird allerdings vor der Adenauerbrücke ersetzt, die voraussichtlich Mitte der 20er Jahre an der Reihe ist. Falls die Gänstobrücke als eine von drei Donaubrücken vorzeitig ausfällt, wäre das ein Verkehrs-GAU in Ulm/Neu-Ulm.

Der Fall zeigt aber auch: Auf Vernunft und Einsicht zu setzen, ist hoffnungslos. Es geht offenbar nur mit Kontrollen und Strafen. Ob Schwertransporte auf verbotener Strecke, Raser auf dem Altstadtring oder Müllsünder: Die Rücksichtslosigkeit nimmt zu. Keine schönen Aussichten für unser aller Zusammenleben.

