Ulm Gabriela Nasfeter gestaltet Karten

Ulm / cik

Die weit über Ulm hinaus bekannte Künstlerin Gabriela Nasfeter hat in diesem Jahr die Weihnachtskarten für den Verein „4 Clubs – eine Initiative“ und seine Benefizaktion Licht der Nächstenliebe gestaltet. Sabine Gum (v.l.), Marei von Puttkamer, Uta Woernle und Johanna Filbinger-Wagner von den Clubs Inner Wheel, Zonta, Soroptimist Ulm/Neu-Ulm und Ulm-Donaustadt sowie viele andere Helferinnen aus diesen Clubs sammeln mit den Karten Spenden zugunsten von Projekten für benachteiligte Frauen und Kinder in Ulm. Zu haben sind die Karten auf dem Weihnachtsmarkt am Stand von Beiselen in der Nikolausgass. Der Verein sorgt immer für den Lichterglanz am Weihnachtsbaum vor dem Münster.