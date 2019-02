Nahverkehr FWG: Mit dem Theaterticket Bus fahren

Ulm / swp

Theaterbesucher sollten am Tag der Vorstellung auf dem Hin- und Rückweg den Nahverkehr in Ulm kostenlos nutzen können, beantragt die FWG-Fraktion. Die Theaterkarte soll als Kombiticket in Bussen und Straßenbahnen eingesetzt werden können. Die FWG setzt darauf, dass so die Zahl der Zuschauer steigt. Denn fehlende Parkplätze hielten manche Kulturinteressierte vom Theaterbesuch ab, schreiben die Stadträte Reinhard Kuntz und Hanni Zehendner im Namen der FWG. Das Theater sollte sich an den Kosten beteiligen, „jedoch soll dies nicht überstrapaziert werden“. Der Gemeinderat hat am Mittwoch die Einführung eines Kombitickets für Großveranstaltungen beschlossen.