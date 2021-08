Ulm. In den Sedelhöfen geht es voran. 95 Prozent der Einzelhandelsflächen sind inzwischen vergeben. Wie der Investor DC Developments bekannt gab, gehört auch H&M zu den neuen Mietern. Der schwedische Textilfilialist geht in Haus 3 auf zwei Etagen mit einem breiten Sortiment an den Start. Die Eröffnung soll im Frühjahr 2022 über die Bühne gehen (wir berichteten).