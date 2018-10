Einsturzgefahr Fußgänger ignorieren Brückensperrung in Ulm

ulm / Ulrike Schleicher

Was für Autofahrer die Sperrung der Gäns­torbrücke, ist für Fußgänger die des „Bauwerks 7a“, wie der Steg Fort Oberer Kuhberg verwaltungsintern genannt wird. Anders ist es nicht zu erklären, dass die Sperrvorrichtungen, die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes dort anbringen, immer wieder zerstört werden, damit die Überquerung möglich ist. „Die Leute bringen dafür sogar Werkzeug mit“, wundert sich Gerhard Fraidel, Leiter der Abteilung Verkehrsinfrastruktur der Stadt Ulm, über die ausgeprägte Motivation der Passanten.

Die Brücke für Radfahrer und Fußgänger ist bekanntlich seit Ende März gesperrt: Damals war ein Lkw – vermutlich mit hochgestelltem Kipplader – mit voller Wucht gegen die Brücke gefahren und hat dabei vor allem die beiden Pfeiler beschädigt. Und zwar so sehr, dass die Brücke zu kippen droht, sollte, wie Fraidel es beschreibt, „noch einmal ein Fahrzeug dagegen fahren“. Oder – und damit kommt er auf die Menschen zurück, die die Absperrung missachten – „wenn Leute in einer ungünstigen Position darauf stehen“. Die Absperrung sei also kein Witz.

Umweg zu weit

Dass Fußgänger immer wieder über die Barriere klettern, um vom Fort zum Söflinger Schlittenhang zu gelangen und umgekehrt, beobachtet des öfteren auch eine 80-jährige Söflingerin: „Der Umweg ist relativ lange: Man muss an der ehemaligen Wetterstation vorbei, über den Schulparkplatz laufen, um dann über die Brücke zur HfG auf die andere Seite zu kommen. Den meisten Leuten ist das inzwischen zu dumm, es wird halt über die Absperrungen gestiegen.“

Am meisten waren es bei der totalen Mondfinsternis Ende Juli, erzählt sie: „Da sind Hunderte drüber gegangen.“ Und auch am jüngsten Feiertag. Sie selbst klettere übrigens auch über die Absperrung, trotz ihr 80 Jahre: „Das geht ja leicht.“

Wann wird repariert?

Sie fragt sich, warum die Brücke nach so langer Zeit noch nicht repariert ist. Eine Antwort darauf hat Fraidel: „Erstens ist das ein Haftpflichtfall, und wir müssen mit der Versicherung des Lkw-Fahrers verhandeln, wie die Brücke saniert wird.“ Jetzt sei man jedoch zu einem Abschluss gekommen. Dann habe die Stadt bislang keine Baufirma gefunden, die Zeit hat. Wer um den Boom wisse, könne sich vorstellen, wie schwer dies dieser Tage sei. Diese Woche jedoch sollte es nach der erneuten Ausschreibungsrunde klappen, meint er.

Des weiteren sei die Reparatur sehr aufwendig, denn die Brücke muss von den Pfeilern abgehoben und auf die Seite gelegt werden. Dazu brauche man zwei 500-Tonnen-Kräne, die größten überhaupt, sagt der Verkehrsplaner. „Und solche stehen gerade nicht zur Verfügung.“

Der größte in Ulm sei ein 350-Tonnen-Kran. Stehen die Kräne bereit, bereitet Fraidel die Sperrung des Kurt-Schumacher­-Rings Kopfschmerzen: „Das ist eine viel befahrene Straße, die Leute werden mich dafür nicht lieben.“ Mindestens je einen Tag lang brauche man für das Abheben und Aufsetzen des Stegs. Dann müssen die beiden Pfeiler zum Teil neu aufgebaut werden. „Es reicht nicht, die Risse mit Zement aufzufüllen.“ Fraidel hofft, dass der Steg noch in diesem Jahr repariert werden kann. „Das hängt ja auch vom Wetter ab. Ist die Brücke abgehoben und der Winter bricht an, können wir nicht weitermachen.“ So lange setzt er auf die Vernunft der Leute: „Sie sollten besser den Umweg nehmen. Das ist sicherer.“

