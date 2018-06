Public Viewing Wo kann ich die WM 2018 in und um Ulm live sehen?

Wo kann ich die WM 2018 in und um Ulm live sehen?

Ulm / swp

Zur Fußball-WM erfreut sich Public-Viewing wieder großer Beliebtheit. Wo kann man in und um Ulm gemeinsam Fußball gucken?

Am 14. Juni startet endlich die Fußball-WM in Russland. Und da das Spielgucken in der Gruppe viel schöner ist, zieht es viele Fans zum Public-Viewing. Doch wo ist das überhaupt möglich?

Ob Kneipe, Biergarten, Restaurant oder Vereinsheim – wer weiß, wo das Gemeinschaftsgucken möglich ist, oder es vielleicht selbst anbietet, kann einfach die folgenden Fragen beantworten und uns ein Foto der Location per Email schicken an: online-redaktion@swp.de

Informationen zu Ihrem Public-Viewing:

Location & Adresse?

Welche Partien werden übertragen?

Wie viele Sitzplätze gibt es?

Muss man reservieren?

Wann muss man spätestens da sein?

Wie viele Fernseher gibt es?

Kostet es Eintritt bzw. Mindestverzehr?

Darf man rauchen?

Gibt es einen Außenbereich?

Welches Essen und welche Getränke gibt es?

Welche Specials gibt es?

Eine Übersicht aller Public-Viewing-Orte wird dann auf swp.de veröffentlicht.