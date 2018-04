Kurzkritik Furiose German Brass

Ulm / Petra Lehmann

Schade, dass so viele Stühle leer geblieben waren. Aber wer dieses Konzert in die Pauluskirche nicht erlebte, hat etwas verpasst: Denn German Brass bot nicht nur Musikgenuss auf höchstem Niveau, sondern auch viel Spaß und ausgelassene Spielfreude.

Die zehn Blechbläser sind allesamt Solobläser in führenden deutschen Orchestern, meist auch Professoren an Musikhochschulen. Sie haben in dieser Formation 2016 den „Echo-Klassik“ gewonnen und werden von Schlagwerker Herbert Wachter rhythmisch unterstützt. Die Musiker von German Brass können eigentlich alles, vor allem andere Instrumente so realistisch imitieren, dass es keine Orgel mehr braucht, um Bachs d-Moll-Toccata zu intonieren, und kein Orchester, um Leonard Bernsteins „Somewhere“ sehnsuchtsvoll schmachtend oder das „America“ in sattem, mitreißendem Bigband-Sound zu spielen.

Lustige Moderation

Die ausgefeilten Arrangements des genialen Trompeters Matthias Höfs und des Posaunisten Alexander Erbrich-Crawford ließen keine Wünsche offen. Da verwandelte sich „Amazing Graze“ plötzlich in einen Bossa Nova, gefolgt von furiosen Soli des Schlagzeugers Herbert Wachter und des Posaunisten Fritz Winter in einer jazzigen Jam Session. Nicht zu vergessen die launige Moderation des Hornisten und Kabarettisten Klaus Wallendorf, der mit seinen Sprach-Imitationen und Wortspielen und schließlich mit der von ihm gesungenen „Tokioter U-Bahn-Polka“ die Lacher auf seiner Seite hatte. Standing Ovations nach einem grandioses Konzert.